Concurso TRT RS 4ª Região 2022: Extrato de contrato com a FCC é publicado

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região (TRT4), do Rio Grande do Sul, vai abrir um novo edital de concurso. Nesta quarta-feira (04/05) foi publicado no Diário Oficial da União o extrato de contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. A escolha da banca foi feita por dispensa de licitação.

Agora, com o contrato entre a banca e o órgão já assinado, a expectativa é que o edital de concurso público seja divulgado ainda neste primeiro semestre. O órgão ainda não deu uma previsão exata.

Nesse sentido, é importante lembrar que o TRT4 se destina à área do Rio Grande do Sul. Portanto, as lotações serão para diferentes cidades do estado. Além disso, a expectativa é de que o concurso se destine a cargos da área de apoio do órgão. Isto é, como analistas e técnicos judiciários, por exemplo, que são cargos de nível superior e médio, respectivamente.

A criação da Comissão Organizadora e seus membros foram publicados no Diário Eletrônico do Tribunal no dia 22 de março, por meio de portaria.

O que diz a portaria?

A portaria de número 1.004 define questões sobre a Comissão Organizadora do concurso para o TRT4. Veja, então, o documento na íntegra:

“Constitui a Comissão de Concurso de Servidor, encarregada de promover concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o Órgão Especial deste Tribunal, em sessão ordinária ocorrida em 14.03.2022, autorizou a abertura de concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e designou a Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse para presidir a Comissão responsável pelo concurso de servidores; CONSIDERANDO o que consta no PROAD nº 231/2022, RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão de Concurso de Servidor, encarregada de promover concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, composta pelos integrantes nominados no Anexo Único da presente Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

Portanto, o anexo indica que os membros desta serão:

Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse, como Coordenadora.

Rejane Carvalho Donis, Secretária-Geral da Presidência.

Natacha Moraes de Oliveira, Diretora-Geral.

João Henrique Carvalho de Lima Ribas, Diretor da Secretaria de Administração.

Maria Augusta Kinnemann, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas.

Banca organizadora definida

Em seguida, com a formação da Comissão Organizadora, esta poderá dar seguimento aos atos necessários para o concurso público. A escolha da banca já foi feita e será a FCC.

Isto é, a banca ficará responsável por elaborar e coordenar todas as etapas do certame como, por exemplo, a Prova Objetiva, dentre outras.

Assim, se faz possível a elaboração de um edital para o concurso do TRT4. Como este documento, portanto, há a abertura oficial para as inscrições do processo seletivo e o início de todo o procedimento.

Até o momento, o Tribunal ainda não publicou um cronograma ou prazo para publicação da Banca Examinadora e do edital.

No entanto, é importante lembrar que, para fazer a convocação de aprovados ainda neste ano de 2022, é necessário homologar os resultados até o dia 02 de julho. Trata-se de regra em virtude do ano eleitoral.

Portanto, a expectativa é de que o procedimento ocorra de forma rápida.

424 cargos do TRT4 estão vagos

A necessidade de concurso público para o TRT4 se dá em razão de falta de servidores públicos. Nesse sentido, os cargos vagos vão aumentando a cada ano, a partir de novas aposentadorias ou outras formas de vacância.

Assim, se mostra cada vez mais importante que se reponha o quadro pessoal a fim de manter a qualidade do serviço público e não sobre carregar os servidores.

Portanto, no dia 14 de março, houve uma sessão do TRT4 para tratar do assunto. Na ocasião, definiu-se como presidente da Comissão Organizadora a desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse.

Além disso, o debate também deixou clara a necessidade de se repor o déficit de pessoal no órgão. Dentro de um total de 3.540 cargos, já são 424 vagos no TRT4. Isso significa, então, cerca de 12% de cargos que estão vagos.

Contudo, mesmo que este número seja maior que 400, apenas será possível preencher 7 de todas estas vagas. Isto é, em razão dos limites de orçamento.

Essa questão acaba por indicar uma alta chance de cadastro de reserva no concurso para o Tribunal.

Último concurso do TRT4 foi em 2015

Até o momento não é possível saber quais serão os cargos do concurso para o TRT4 em 2022.

No entanto, levando em conta os indicativos da Comissão Organizadora, além do último concurso, de 2015, já é possível traçar algumas possibilidades.

Nesta ocasião, então, foram 14 vagas para o cargo de Técnico Judiciário, de nível médio, nas seguintes áreas:

Administrativa, com 7 vagas.

Tecnologia da Informação, com 7 vagas.

Além disso, o cargo de Analista Judiciário teve 4 vagas imediatas e cadastro de reserva, nas seguintes áreas:

Judiciária, com 2 vagas.

Oficial de Justiça, apenas cadastro de reserva.

Administrativa, com 1 vaga.

Engenharia Segurança do Trabalho, com 1 vaga.

Tecnologia da Informação, apenas cadastro de reserva.

Dessa maneira, a expectativa é de que as oportunidades de 2022 sejam semelhantes.

Como foi o exame?

Aqueles que desejaram concorrer às vagas em 2015 precisaram passar por uma Prova Objetiva e Discursiva que consistiam em:

30 questões de Conhecimentos Básicos de peso 1.

30 questões de Conhecimentos Específicos de peso 2.

Redação.

Ambas as fases foram de caráter classificatório e eliminatório.

Assim, o concurso cobrou as seguintes disciplinas de Conhecimentos Básicos:

Português

Raciocínio Lógico-Matemático

Legislação

Noções de Informática (com exceção dos cargos de Tecnologia e Informação)

No caso de questões sobre Conhecimentos Específicos, as disciplinas variaram a depender do cargo.

Ademais, as lotações foram:

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Caxias do Sul

Passo Fundo

Santa Maria

Pelotas

Desse modo, os estudantes que desejam fazer a prova de 2022 poderão se basear na anterior para se preparar.

Como funciona o TRT4?

Primeiramente, é importante lembrar que o TRT4 é responsável por processar e julgar, por exemplo, ações oriundas da relação de trabalho. Isto é, sejam estas do direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No caso da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, então, são 132 Varas do Trabalho e 10 Postos Avançados, em 65 municípios.