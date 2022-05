Concurso Unesp: último dia de inscrição para Professor no campus de Marília

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) tem inscrições até às 23h59 desta sexta-feira (13). O edital de concurso público tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor substituto, com atuação direta no Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Filosofia e Ciências em Marília.

Os aprovados no certame terão a missão de ministrar aulas nas seguintes áreas: observação clínica em terapia ocupacional I, observação clínica em terapia ocupacional III, terapia ocupacional em neurologia adulto, análise e aplicação terapêutica da atividade, estágio supervisionado em terapia ocupacional em neurologia adulto hospitalar, conhecimento de Saúde, subárea de conhecimento de Terapia Ocupacional e no conjunto de disciplinas de trabalho de conclusão de curso I.

O salário oferecido inicialmente é de R$ 2.840,53, com jornada de trabalho de 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de maio de 2022, diretamente no site da Unesp. A taxa de inscrição ficou fixada em R$ 118,00 e deve ser paga por meio do depósito bancário.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova didática e análise de Currículo Lattes, de acordo com os critérios estabelecidos em edital.

O concurso público é válido por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 207/2022