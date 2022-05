Conferência apresenta oportunidades para estudar fora

Conferência apresenta opções para estudar fora: conheça a Passaporte BRASA

Você sempre teve interesse em realizar um curso de graduação ou de pós-graduação no exterior, mas não sabe muito sobre o processo e as oportunidades existentes? Então esse post é para você!

A BRASA, Brazilian Student Association, organizará a Passaporte BRASA, uma conferência com o objetivo de apresentar oportunidades para brasileiros que querem estudar fora do país.

Ficou interessado? Então confira, a seguir, mais detalhes sobre o evento!

Passaporte BRASA: tudo sobre a conferência

A BRASA convida estudantes de todo o Brasil para participar da Passaporte BRASA: estudando no exterior, uma conferência sobre estudar no exterior. O evento irá acontecer de forma totalmente online entre os dias 21 e 22 de maio de 2022.

A organização afirma que o principal objetivo da conferência é capacitar jovens brasileiros apara que esses consigam encontrar uma oportunidade nas melhores universidades do mundo.

Passaporte BRASA: programação

A Passaporte BRASA irá contar com painéis com ex-bolsistas e ex-mentorados da BRASA e atuais estudantes que contarão as suas trajetórias para o público. Brasileiros que já estudaram no exterior ou que ainda estudam vão participar do evento para contarem as próprias histórias para os espectadores, oferecendo dicas de como realizar o sonho de estudar fora do país.

Ainda, os participantes terão também a oportunidade de conversar diretamente com recrutadores de universidades americanas, asiáticas e europeias.

A conferência também irá contar com uma feira de universidades com instituições de todo o mundo. Na feira, que vai acontecer no segundo dia do evento, os participantes poderão conhecer mais sobre as universidades e as bolsas que essas oferecem para estudantes brasileiros.

Passaporte BRASA: inscrições

A participação na conferência é totalmente gratuita. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://gobrasa.4.events/

Mais informações podem ser encontradas no site da organização: https://www.gobrasa.org/