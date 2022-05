Confira 5 dicas incríveis para deixar roupas mais brancas

Um dos maiores desafios para os donos e donas de casa de plantão é lavar adequadamente as roupas, principalmente quando as peças são totalmente brancas. Normalmente, as peças desse tom mancham com bastante facilidade. Além disso, é fácil impregnar o tecido com sujeira, mesmo após uma boa limpeza.

Assim, sempre é necessário estar atento ao modo de lavagem e de enxague. Assim como, ao uso dos produtos para realizar esses processos. Porém, além dessa atenção, existem algumas misturas caseiras que pode ser utilizadas para tornar as roupas mais brancas. Pois, com o tempo, o tecido realmente tende ao desgaste e a tendência de encardir aumenta. Com isso, outra atenção a ser feita que nunca se deve lavar essas peças com outras cores.

5 dicas para deixar roupas mais brancas

Portanto, selecionamos alguns truques fáceis e baratos para que você se livre desse problema de uma vez por todas. Dessa forma, conseguirá aproveitar ao máximo as suas roupas.

Pré-lavagem

Em primeiro lugar, essa dica consiste na famosa prática de deixar a roupa de molho. Aliás, esse passo é interessante mesmo que não haja manchas visíveis. Pois, evita que pequenos acumulados de sujeira se tornem posteriormente pontos amarelados. Consequentemente, as roupas inevitavelmente irão perder o brilho e encardir, mas essa prática ajuda a atrasar esse processo.

Sendo assim, utilize água quente ou morna para o molho. Em seguida, acrescente 300ml de álcool, 50g de bicarbonato e 50g de sabão em pó. Deixe de molho por 4 horas e após isso, leve as peças para a máquina de lavar. Aliás, é importante saber que a água quente só pode ser utilizada em roupas que possuem mais de 60% de algodão e linho na composição do tecido. Peças com uma porcentagem menor, há risco de desbotar.

Não estender ao sol

O sol, como todos sabem, acelera a secagem das roupas e otimiza o tempo dos serviços domésticos. Porém, o excesso de raios ultravioletas pode fragilizar as fibras dos tecidos e, gradativamente, criar manchas.

Com isso, opte por estender as roupas na sombra, de preferência viradas todas do avesso. Pois, caso alguma sujidade se acumule no tecido, ela não ficará visível no momento de se vestir.

Uso de vinagre para deixar as roupas mais brancas

O vinagre branco é um queridinho na limpeza geral da casa. Dessa forma, a sua serventia não é diferente quando se trata da lavagem de roupas. Afinal, esse produto é um potente agente branqueador. Ou seja, é bastante útil para retirar aquelas manchas amareladas que se acumulam mais na região das axilas.

Então, utilize 1 litro de água para cada 300ml de vinagre e despeje a mistura em um balde. Dessa vez, lave a roupa normalmente (à mão ou na máquina de lavar) e só depois deixe as peças de molho durante 4 horas. Em seguida, enxague mais uma vez e estenda em um local com sombra.

Uso de alvejante sem cloro

O cloro é um inimigo das roupas em geral. Por isso, você deve evitar de todas as maneiras o seu uso. Essa substância pode manchar as peças brancas mesmo que não haja uma mistura com as coloridas. Assim, os componentes químicos do cloro podem criar pontos amarelados e desgastar o tecido. Portanto, a melhor opção é utilizar produtos oxigenados para evitar esses problemas.

Logo, o ideal é dissolver o alvejante em água quente em quantidade suficiente para cobrir todo o volume de peças. Para isso, você pode adicionar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e deixar de molho por 5 horas ou mais. Em seguida, apenas prossiga a lavagem na máquina de lavar, de preferência utilizando a opção de “ciclo longo”.

Um complemento pertinente é a associação do alvejante com o sabão de coco, principalmente no caso de manchas na região axilar da peça.

Uso de água oxigenada

Poucas pessoas sabem, mas a água oxigenada, tal como o vinagre, é um potente agente embranquecedor dos tecidos. Dessa maneira, incluir esse composto na lavagem pode ajudar a retirar manchas amareladas.

Então, você pode utilizar um balde para fazer a mistura. Em seguida, use 2 litros de água quente e acrescente uma colher de sopa de sabão em pó. Por fim, adicione 2 colheres de sopa de água oxigenada e mexa bem.

Você pode deixar de molho tanto antes quanto após a lavagem, sendo que nessa última opção, um novo enxague será necessário. O molho deve ser entre 30 minutos e 1 hora.