Confira as moedas brasileiras de R$ 0,50 e R$ 1 consideradas raras

Os colecionadores de moedas estão por todo o mundo. Os chamados numismatas não se importam em investir altos valores para conquistarem bens valiosos. Na moeda brasileira, por exemplo, existem vários itens considerados valiosos.

Como lucrar com R$ 0,50 e R$ 1

Cabe salientar que cada moeda citada abaixo tem sua especificidade. Confira:

R$ 0,50

Alguns colecionadores estão à procura de moedas de R$ 0,50 emitidas em 2012 com um erro: sem o zero. Devido a esse defeito, o item pode chegar a valer R$ 1,8 mil no mercado. Existem outras raras de R$ 0,50:

Moedas de R$ 1

O Brasil sediou as Olimpíadas no ano de 2016, e em homenagem ao evento e aos esportes, o Banco Central (BC) emitiu várias de R$ 1. Por ter sido poucos exemplares, são consideradas raríssimas.

A primeira peça foi lançada em 2012, em homenagem a entrega da bandeira ao Brasil. Já as outras 16 unidades, simbolizavam cada uma modalidade paralímpica ou olímpica. De modo geral, quanto mais antiga for a peça, mais cara ela é.

Moeda da entrega da bandeira Olímpica : Criada em 2012, a moeda foi a primeira da coleção e homenageou a entrega da bandeira olímpica ao Brasil. Seu valor pode variar entre R$ 175 e R$ 300.

: Criada em 2012, a moeda foi a primeira da coleção e homenageou a entrega da bandeira olímpica ao Brasil. Seu valor pode variar entre R$ 175 e R$ 300. Moeda Atletismo : Por ser o esporte mais antigo das olimpíadas, a moeda do atletismo foi uma das primeiras lançadas pelo BC. No seu verso, está a imagem de um atleta executando um salto triplo. Ela pode custar entre R$ 8 e R$ 30.

: Por ser o esporte mais antigo das olimpíadas, a moeda do atletismo foi uma das primeiras lançadas pelo BC. No seu verso, está a imagem de um atleta executando um salto triplo. Ela pode custar entre R$ 8 e R$ 30. Moeda Natação : Nesta moeda, o verso possui a imagem de dois nadadores mergulhando em uma piscina. O preço pode variar entre R$ 8 e R$ 30.

: Nesta moeda, o verso possui a imagem de dois nadadores mergulhando em uma piscina. O preço pode variar entre R$ 8 e R$ 30. Moeda Paratriatlo : Vale ressaltar que a peça foi a primeira criada para representar uma modalidade paraolímpica. No seu verso possui a imagem de um atleta em três momentos da competição. Ela pode valer entre R$ 8 e R$ 30.

: Vale ressaltar que a peça foi a primeira criada para representar uma modalidade paraolímpica. No seu verso possui a imagem de um atleta em três momentos da competição. Ela pode valer entre R$ 8 e R$ 30. Moeda dos mascotes Vinicius e Tom: Criada em homenagem aos compositores Vinicius de Moraes e Tom Jobim, as moedas podem chegar a valer R$ 8 a R$ 30.

Posto isto, se você possui uma dessas peças é possível vendê-las por um preço superior em comparação ao seu real valor no mercado consumidor.