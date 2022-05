confira dicas de finanças imperdíveis

Manter as contas de sua franquia em dia é o melhor que se tem a fazer neste mundo de incertezas econômicas. Afinal, ter uma boa saúde financeira é fundamental para que você tenha sucesso. Por isso, que hoje, nós vamos dar dicas de finanças infalíveis para manter a sua franquia sob controle.

Por que cuidar das finanças da franquia?

Você sabe que ser o dono do seu próprio negócio, sendo franquia ou não, exige inúmeras responsabilidades. Aliás, seja qual for o investimento inicial que você efetuou, muitos são os gastos envolvidos no processo. Afinal, são importantíssimas para a sobrevivência do negócio.

Desta forma, o franqueador precisa ter clareza de que a receita das franquias nem sempre são as mesmas, isto é, variam mensalmente. Neste caso, um fundo de reserva é importante para cobrir as contas, independente da sua lucratividade naquele mês.

Assim, o franqueador precisa ter um orçamento de despesas fixas, ou seja, as contas que não podem deixar de ser pagas. Em seguida, o que sobrar, no caso, o lucro, ele pode guardar ou aplicar no próprio negócio. Tomar uma dessas atitudes com o fundo de reserva evita que o proprietário precise recorrer a empréstimos bancários com juros altos.

No caso do franqueado, o cuidado com as finanças ainda se torna maior. Pois, só terá sucesso se as contas estiverem em dia. Portanto, a primeira preocupação do franqueado é garantir um futuro mais tranquilo, e para isso, deverá criar o hábito de pagar a previdência.

Então, a parcela de pagamento mensal precisa estar no orçamento da empresa e no planejamento financeiro do negócio.

Outra preocupação do franqueado que deixou de ser CLT, é replanejar as férias, pois afastar-se da empresa por 30 dias não é interessante. Por exemplo, uma atitude que pode tomar é reprogramar as férias. Isto é, tirar a cada 10 dias, por exemplo.

Dessa maneira, não se afasta do seu negócio por tanto tempo, entre outras vantagens como, tirar férias na baixa temporada, e assim, gastar menos.

Dicas de finanças imperdíveis para manter a sua franquia sob controle

Saiba quais são as dicas para que seu negócio tenha sempre sucesso e não fique no vermelho!

Tenha um orçamento dos gastos da franquia para ter as finanças em dia

Com um orçamento organizado é possível saber de algumas informações cruciais. Por exemplo, saber quanto custa a sua franquia, quais são as contas que precisam ter prioridade na hora de quitá-las. Assim como, manter os pagamentos em dia.

Procure economizar sempre que possível

Então, não espere chegar o final do mês para perceber que faltará dinheiro para pagar as contas. Para isso, economize o mês inteiro e, dessa forma, verá que é possível ajustar as finanças tanto no início como no final de cada mês.

E, se sobrar, construa uma reserva de emergência. Sendo assim, não precisará se preocupar tanto, quando as entradas forem menores que as saídas.

Por isso, tenha claro o faturamento da empresa, a margem de lucro e o endividamento, e acompanhe sempre.

Tenha clareza dos prazos de entrada e saída de dinheiro

Para ter clareza dos prazos de entrada e saída de dinheiro da empresa, você precisa estar atento aos recebimentos e pagamentos parcelados. Portanto, para que o controle de caixa seja efetivo, controle todo o orçamento. Assim como, identifique os prazos.

Dicas de finanças: mantenha boas relações com os fornecedores

Os fornecedores são uma das partes mais importantes de sua franquia, pois são eles que garantem a qualidade dos produtos que você comercializa. Assim, qualquer atraso ou erro pode causar grandes transtornos para o seu negócio.

Lembre-se: boas relações vão além do tapinha no ombro. Na verdade, envolve pagamentos em dia, respeito e responsabilidade de ambos os lados.

Realize um controle de estoque eficaz

O controle de estoque é fundamental para que a sua franquia atenda os clientes com qualidade e rapidez. Imagine o que fazer se você administra uma empresa de hot dogs. Então, percebe que há várias pessoas na fila, e você não tem salsicha suficiente para atender a demanda.

A falta de controle de estoque fará com que você perca clientes. Além disso, no marketing boca a boca, infelizmente, só terão comentários negativos.

Usar a tecnologia a seu favor é uma das dicas de finanças

A tecnologia não pode, em hipótese alguma, ficar de fora deste processo! Afinal de contas, ela é uma grande aliada para controlar finanças, estoques, apresentar orçamentos, faturamentos, enfim, tudo o que envolve a franquia.

Se você tem dificuldade com o uso das tecnologias, se desafie a aprender e economize tempo com burocracia. Assim, você terá tempo para realizar novas prospecções de mercado, marketing entre tantas outras ações gerenciais.