Confira franquias de prestação de serviços

Se você gosta de pôr a mão na massa, a franquia de prestação de serviço é uma boa opção de investimento. Por isso, vamos indicar como escolher uma franquia de prestação de serviços para começar a investir.

Esse modelo permite ao empreendedor ter acesso à marca e negociar seu serviço, tendo como função administrar a marca em questão de acordo com as orientações da franqueadora e gerir o negócio para que ambos tenham lucratividade.

São franquias prestadoras de serviço:

Ramo de Casa e Construção

Oferece serviços de reformas, manutenções, pinturas, decoração, móveis planejados entre outros.

Limpeza e Conservação

Prestadores de serviço que oferecem trabalhos de preservação do espaço, faxinas, higienização, arrumação, organização, jardinagem, lavanderia e dedetização. Tem atuação junto a pessoas físicas, indústrias, mercados, clínicas, hospitais, shoppings, entre outros.

Turismo e Hotelaria

Oferece aos clientes serviços de intercâmbio e pacotes de viagem, incluindo estadia. Para oferecer esses serviços é preciso levantar os custos, barganhar preço, analisar hotéis de acordo com o perfil do cliente, além de traçar o plano de viagem.

Empresas do ramo da Saúde

Conta com serviços de enfermeiras, cuidadora de idosos, dentistas, clínicas, radiologia, redução de acidentes de trabalho e implantação de medicina ocupacional.

Beleza e Bem-Estar

Esse setor conta com a oferta de serviços que fazem muito sucesso com o grande público, pois são coisas voltadas para estética dos clientes. Assim, podem ser: salões de beleza, clínicas estéticas, academias, entre outros.

Automotivo

O setor de prestação de serviços para automóveis se refere a tudo que engloba operações de oficinas mecânicas, locação de carros, troca de óleo, lava-jatos, concessionárias, estética veicular e etc. É um ramo muito procurado e que faz bastante sucesso, sendo então muito lucrativo e interessante.

Educacional

As franquias de educação oferecem serviços relacionados às escola de idiomas, cursos profissionalizantes, aulas particulares ou, até mesmo, aos mais variados métodos de ensino.

O mercado de franquias de prestação de serviços

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) afirma que o setor apresenta crescimento acelerado, principalmente as franquias ligadas à Casa e Construção e Saúde e Bem-Estar.

A mesma entidade afirma que manteve equilíbrio o setor de Turismo e Hotelaria, tanto em crescimento quanto em faturamento.

Como escolher uma franquia de serviços?

Fique atento aos seguintes critérios, uma vez que muitas marcas estão querendo se beneficiar com o crescimento do setor, mas não são bons investimentos:

Preste atenção à COF

A COF precisa ter todas as informações do negócio, por isso, analise as taxas como royalties e fundos de propaganda, bem como o valor do investimento inicial e a periodicidade da cobrança, além dos termos do contrato.

Aprenda sobre a marca

O contrato deve constar a transferência de know-how, ou seja, a franqueadora deve repassar todo o conhecimento adquirido para o franqueado. Assim, há a necessidade de a franquia estar existindo há pelo menos 3 ou 4 anos no mercado, caso contrário, você adquirirá uma startup.

Confira a qualidade dos treinamentos

Uma das partes do contrato prevê que a franqueadora deve oferecer treinamentos específicos sobre os produtos a serem comercializados ou, ainda, aos serviços oferecidos pela marca.

A franqueadora decidirá se os treinamentos serão realizados de forma presencial ou online e especificará na COF.

Avalie o tempo de contrato

O tempo de contrato é o que vai definir seus ganhos com a franquia de prestação de serviço. Assim, se o tempo do contrato é de 3 anos e o retorno do seu investimento está previsto para acontecer em tempo superior, ou tempo inferior à metade do tempo de contrato, não há razões para adquirir a franquia.

Observe também as condições para renovação do contrato e, assim, perceba se é vantajoso ou não adquirir a franquia.

Veja outro exemplo: se o seu contrato de franquia tem tempo de 5 anos, no mínimo, você deverá ter retorno do investimento em, no máximo, 2 anos e meio, pois, além de investir, você precisa lucrar também com a franquia.

Assim, como o setor de franquias de prestação de serviço está em largo crescimento, muitas marcas estão oferecendo serviços que não são vantajosos para o franqueado. Assim, preste muita atenção à COF das franqueadoras. Se você não entender direito o que diz o contrato, vale a pena pagar para um advogado para traduzir em termos mais acessíveis o que diz o contrato.

Afinal, esse tipo de investimento tem que ser vantajoso para você também! Pense no que é necessário para ter o melhor serviço prestado e fique atento a tudo que pode ser ainda mais interessante para o seu cliente final!