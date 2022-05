Confira o resultado 1784 da Timemania

Imagina dentre tantas possibilidades no universo vasto das loterias, conseguir conquistar o tão sonhado prêmio milionário com uma única aposta. Portanto, se você realizou as suas jogadas no concurso 1784 da Timemania confira o resultado. Dessa forma, saiba se esse grande prêmio disponível irá para a sua conta após o resgate.

Conheça o jogo da Timemania

A Timemania é uma aposta onde só é possível realizar uma jogada fechada com 10 números. Ou seja, não existe a possibilidade de aumentar ou diminuir a quantidade de dezenas por cartela.

Sendo assim, em uma cartela com os 80 números disponíveis é obrigatório preencher 10 deles. Em seguida, fazer o pagamento da sua cartela.

Apesar de não existir a possibilidade de colocar mais números dentro de uma única cartela, ainda assim dá para escolher uma surpresinha. Aqui, nesta modalidade, o sistema marca os números dentro da sua cartela por você, de forma aleatória.

Os sorteios da Timemania acontecem 3 vezes por semana, sendo as terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Sendo assim, para concorrer ao que estiver acontecendo naquele dia é preciso realizar as apostas até às 19 h. Caso você só consiga fazer isso após esse horário, a sua jogada contará para o concurso posterior.

Em cada sorteio, de maneira aleatória na roleta são sorteados 7 números no concurso vigente. Além disso, também há o sorteio de um dos inúmeros times do futebol brasileiro.

Além disso, as apostas podem ser feitas de maneira presencial em uma casa lotérica ou online. Para fazer as suas jogadas de maneira online é possível acessar o site da loterias caixa ou baixar o seu aplicativo. Após isso, selecione a jogada do timemania e escolha os seus 10 números para preencher a sua cartela.

Um fato interessante, é que para realizar o pagamento da compra online é necessário cumprir um valor mínimo para o fechamento do carrinho, que é de 30 reais.

Além de escolher os números para apostar, a Timemania disponibiliza times do coração para marcar um por jogada. Dessa maneira, essa é outra possibilidade de também ganhar através dele, caso o mesmo seja sorteado.

Saiba como foi o concurso da Timemania anterior, o 1783

O prêmio desse concurso 1783 foi de aproximadamente 18,5 milhões de reais. A realização do sorteio aconteceu no último sábado, dia 14/05/2022 a partir das 20 h.

Os números abaixo foram os 7 sorteados, mas ninguém conseguiu acertá-los e com isso não houve premiação para a aposta máxima.

26, 27, 33, 40, 59, 61, 72.

Apesar de não haver premiação quem acertou 7 dezenas, outras foram disponibilizadas. Veja abaixo como ficou.

6 acertos – 8 ganhadores – R$40.745,76;

5 acertos – 297 ganhadores – R$1.587,89;

4 acertos – 6.405 ganhadores – R$9,00

3 acertos – 64640 ganhadores – R$3,00

O time do coração foi: Operário – PR– e 17.173 pessoas levaram R$7,50 por acertarem.

Confira o resultado do concurso 1784

Na terça-feira, dia 17/05/2022 houve a realização do sorteio do concurso 1784 da Timemania. O prêmio estipulado para esse concurso foi de aproximadamente 19,3 milhões de reais. Portanto, veja abaixo quais foram os números sorteados e o time do coração. Com isso, saiba se a sorte te levou a colocar os certos na sua cartela.

Números: 45, 76, 05, 33, 28, 69, 12.

Time do coração: OPERÁRIO PR

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

Para retirar o prêmio o que você ganhar na Timemania é preciso ficar atento ao valor que tem a receber. Afinal, essa aposta disponibiliza prêmios a partir de 3 reais. Sendo assim, o resgate pode ser feito em uma casa lotérica, caso não ultrapasse a quantia de 1900 reais.

Para valores maiores do que esse só é possível retirar o prêmio em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. A propósito, é importante dizer, que caso eles ultrapassem o valor de 10 mil reais, as transações podem levar até 2 dias úteis para efetivar.

Em qualquer um dos locais só é possível fazer a retirada através da comprovação do pagamento da aposta, do documento de identificação com foto e CPF.

Como o concurso 1784 da Timemania tem a chance de premiar mais de 19 milhões de reais, caso o ganhador não queira fazer a retirada para evitar a exposição, pode viabilizar uma procuração e através dela, solicitar para que uma outra pessoa faça o resgate por ele.

Não se preocupe, se o ganhador foi você, pois todo o processo dentro da agência bancária é feito com muito sigilo e cautela para evitar ao máximo a exposição.