Confira o resultado 1787 da Timemania

É possível juntar a sua mania de futebol com o mundo das loterias através da aposta da Timemania. Portanto, se você realizou a sua jogada no concurso 1787, veja como ficou o resultado desse sorteio, assim como, do anterior.

Além disso, veja também como apostar e como resgatar o prêmio conquistado nessa incrível jogada.

Conheça o jogo da Timemania

A Timemania é uma aposta que só pode ser feita de maneira única. Então, saiba que a sua cartela possui 80 números e dentre esses disponíveis é necessário selecionar 10.

Portanto, devido ao fator de ser uma aposta única, não é possível aumentar ou diminuir a quantidade de números que for apostar na cartela. Ou seja, caso a Timemania não seja do seu interesse, saiba que existem outros jogos que a Loterias Caixa disponibiliza para diversificar as suas apostas.

No entanto, assim como as outras modalidades, aqui também é possível realizar uma surpresinha. Basicamente, consiste no sistema escolher, de maneira aleatória, quais números serão colocados dentro da cartela. Em síntese, essa jogada é para quem acredita que o destino está sempre a seu favor, pois, ela conta integralmente com isso.

Aliás, os sorteios da Timemania são feitos às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Ademais, as jogadas nesse concurso devem ser feitas até às 19 h. Pois, o sorteio é realizado a partir das 20 h.

Dessa forma, são 3 chances de ganhar em uma única semana e contando com isso, é necessário fazer as apostas em uma casa lotérica ou através do canal virtual.

Neste segundo modo, é possível realizar as apostas pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Isso traz muita comodidade e conforto, pois dá para realizar as apostas pelo celular de onde você estiver. Pode ser de casa, do trabalho ou até mesmo no deslocamento de um local para outro.

No entanto, apesar de todo o conforto, existe uma regrinha para realizar as apostas online. Aqui, só é possível fazer o seu jogo e pagar por ele, se o valor for, no mínimo, de 30 reais em uma compra. Assim como, há o valor máximo, de 945 reais.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1786

No dia 21/05/2022, sábado, foi feito, o sorteio do concurso 1785 da Timemania e o prêmio era de aproximadamente 21,5 milhões de reais. O sorteio foi realizado a partir das 20 h.

Os números abaixo foram os 7 sorteados, mas ninguém conseguiu acertá-los e com isso não houve premiação para a aposta máxima.

15, 25, 28, 56, 64, 65, 71.

Apesar de não haver premiação para 7 acertos, outras foram disponibilizadas. Veja abaixo como ficou.

6 acertos – 7 ganhadores – R$48.735,93;

5 acertos – 423 ganhadores – R$1.152,14;

4 acertos – 7.891 ganhadores – R$9,00

3 acertos – 73.816 ganhadores – R$3,00

O time do coração foi: Náutico — PE e 22.926 pessoas levaram R$7,50 por acertarem.

Confira o resultado do concurso 1787

Na terça-feira, dia 24/05/2022, foi feito o sorteio do concurso 1787 da Timemania e seu prêmio é mais de 22 milhões de reais.

Se as suas apostas foram realizadas nessa jogatina, basta acreditar, confiar e torcer muito para ser o grande ganhador dessa incrível bolada acumulada há muitos concursos.

Dessa forma, veja abaixo quais foram os 7 números que saíram no sorteio. Além disso, também confira qual foi o time do coração sorteado.

Números: 26, 77, 57, 60, 17, 76 e 09.

Time do coração: Santa Cruz — PE

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

Fazer o resgate do seu prêmio da Timemania é muito simples, mas é necessário ficar atento a distribuição dos valores. Afinal, essa jogatina disponibiliza prêmios, tanto para quem acerta o time do coração, como para quem acerta entre 3 a 7 números.

Em caso de prêmios com valores até 1.900 reais é possível fazer o resgate do prêmio em uma casa lotérica, podendo ser da preferência da pessoa que for retirar o dinheiro.

No entanto, para valores acima disso, só é possível fazer o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Para ambos os locais, só é possível proceder com o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF.

Se você realizou as suas apostas no concurso 1787 da Timemania e já sabe que tem direito a pelo menos um dos prêmios, já pode anotar essas informações acima. Em seguida, no próximo dia útil, dentro do horário de funcionamento se dirigir a casa lotérica ou da agência bancária e ter acesso o prêmio.

Por último, um recado importante: fique atento ao prazo de 90 dias para retirar o dinheiro. Após isso, o prêmio retorna para o Governo Federal.

Caso não tenha sido dessa vez, continue apostando na Timemania, pois ainda tem mais 2 concursos nesta semana para você participar.