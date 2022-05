Jogar na loteria é muito simples. Portanto, se você fez isso nessa sexta-feira, confira o resultado 2312 da Lotomania.

Então, a Lotomania é uma jogatina para quem tem mania de loto. Logo, se você fez essa jogatina, basta acompanhar abaixo os resultados e saber se a sua jogatina foi certeira. Dessa forma, saiba mais sobre essa aposta fácil de jogar e como realizar o resgate seguro do seu prêmio. Quem sabe você é mais um novo milionário?

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2311

No dia 10/05/2022, quarta-feira, foi feito o sorteio do concurso 2311 da Lotomania, com o prêmio de, aproximadamente 3,5 milhões de reais.

Sendo assim, veja se esse prêmio teve destino. Além disso, saiba quais foram os 20 números sorteados.

03, 07, 10, 11, 12, 15, 25, 33, 45, 47, 59, 63, 66, 75, 76, 78, 87, 93, 96, 98.

Não houve nenhum ganhador dos 20 acertos, no entanto, apostas mais baixas ganharam. Veja abaixo:

19 acertos, 9 ganharam R$ 28.550,80;

18 acertos, 130 ganharam R$1.764,81;

17 acertos, 980 ganharam R$163,87;

16 acertos, 5.492 ganharam R$29,24

E acertando 15 números, 22789 ganharam R$ 7,04;

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

Fazer as apostas na Lotomania é muito simples. Para isso, basta você escolher a cartela com 100 números disponíveis. Em seguida, dentre eles, selecionar 50 para poder fazer a sua jogatina.

Como é uma aposta única, não existe a possibilidade de aumentar ou diminuir os números dentro dela.

No entanto, as loterias caixa proporcionam a modalidade surpresinha. Aqui, o sistema escolhe, de maneira aleatória, os 50 números da cartela.

Além disso, as apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, ou pelo site ou aplicativo das loterias caixa.

Os sorteios da Lotomania acontecem às segundas feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. A cada dia é feito um sorteio com 20 números e acontecem sempre a partir das 20h.

Sendo assim, para concorrer ao prêmio do dia é necessário realizar os apostas até às 19 h de cada dia do concurso vigente.

Confira o resultado do concurso 2312

No dia 13/05/2020, sexta-feira, foi feito o sorteio 2312 da Lotomania. Aliás, o prêmio é de, aproximadamente, 4,3 milhões de reais. Então, será que essa sexta-feira 13 tão temida por muitos supersticiosos foi a da sua sorte?

Portanto, veja abaixo quais foram os 20 números sorteados. Assim, saiba se o grande prêmio já está em suas mãos.

08, 63, 89, 47, 36, 98, 84, 85, 27, 91, 66, 78, 13, 99, 33, 22, 96, 18, 48, 76

Com essa numeração, já dá para saber se você conseguiu conquistar o prêmio, não é mesmo?

Saiba como você pode conquistar prêmios na Lotomania

A Lotomania é uma jogatina que disponibiliza prêmios para quem acerta nenhum número a 20 dezenas. Sim, é isso mesmo, ela é famosa por ser a aposta do tudo ou nada.

Pois, se não acerta nada você ganha prêmios milionários e se você acerta tudo, também. Dessa maneira, as premiações são distribuídas para outros acertos, como, por exemplo, a partir de 15 acertos ao 19. Porém, neste caso o valor é proporcional a quantidade de acertos.

Fazer é a retirada do seu prêmio é bastante simples

Retirar o seu prêmio é muito simples, basta você analisar quanto tem direito a receber.

Os prêmios com valores até 1900 reais, você pode resgatar em uma casa lotérica da sua preferência. Sendo assim, não existe uma regra para qual você deve se direcionar.

Enquanto para os prêmios que são acima de 1900 reais, o resgate só é possível em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Além disso, não importa em qual local você fará a retirada. Em ambos os locais, é obrigatório levar o comprovante de pagamento da sua aposta, o bilhete que apostou, documento de identificação com foto e CPF.

Logo, se você conferiu o resultado 23 12 na Lotomania descobriu que tem direito a retirada do prêmio, siga as instruções do resgate. Aliás, lembre-se que se for o ganhador, você tem 90 dias para pegar o prêmio. Se perder este prazo, o dinheiro vai para programas do governo, como o Fies.

Caso não tenha sido dessa vez, continue apostando e diversifique as suas jogatinas para aumentar as chances de você ganhar.

Afinal, existem diversas jogos para apostar. Portanto, é possível jogar em todas para chegar ainda mais perto do prêmio almejado. Dependendo do valor que você está disposto a investir, é possível participar de concursos variados de segunda-feira a sábado.

Por fim, escolha os números que façam sentido para você e coloque-os em cada cartela que for marcar para dar sorte.