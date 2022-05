Confira o resultado 2315 da Lotomania

Jogar na loteria é quase uma mania nacional. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 2315 da Lotomania, basta conferir o resultado. Então, saber se você foi o grande vencedor do prêmio milionário.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2314

No dia 18/05/2022, quarta-feira, foi feito o sorteio do concurso 2314 da Lotomania, com o prêmio de, aproximadamente 6,3 milhões de reais.

Agora, veja se esse prêmio teve destino. Além disso, também saiba quais foram os 20 números sorteados.

13, 86, 46, 63, 51, 74, 92, 45, 39, 38, 72, 43, 61, 73, 81, 28, 93, 02, 40,84.

Não houve nenhum ganhador dos 20 acertos, no entanto, apostas mais baixas ganharam. Veja abaixo:

19 acertos, 3 ganharam R$ 92.708,83;

18 acertos, 63 ganharam R$2.759,19;

17 acertos, 719 ganharam R$241,76;

16 acertos, 4199 ganharam R$41,30

E acertando 15 números, 18912 ganharam R$ 9,19.

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

Então, para apostar na Lotomania é bem fácil. Em primeiro lugar, saiba que a cartela possui 100 números. No entanto, para jogar é necessário marcar 50 dos 100 números disponíveis.

Como são muitos números para marcar e talvez você não tenha tantos em mente assim, é possível solicitar uma surpresinha. Aqui, o sistema seleciona os números para colocar na cartela. Aliás, a marcação ocorre de maneira aleatória.

Apesar da aposta ser feita com tantos números, apenas 20 são sorteados.

E por falar em sorteio, eles acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e também às sextas-feiras. Além disso, o horário tem início a partir das 20 h e para participar do concurso que estiver valendo no dia, é necessário apostar até às 19 h.

Os jogos podem ser feitos de maneira presencial ou virtual. De forma presencial, basta ir a uma casa lotérica. Enquanto no modo online, o jogo pode ser feito pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa.

Aliás, para esta modalidade há um requisito para fechar a aposta. Isto é, há o preço mínimo e máximo para fazer a jogatina. Sendo que o valor mínimo é de 30 reais. Enquanto, o valor máximo é de 945 reais.

Confira o resultado do concurso 2315 da Lotomania

No dia 20/05/2020, sexta-feira, foi realizado o sorteio 2315 da Lotomania que concedeu o prêmio de, aproximadamente, 7 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 20 números sorteados que saíram. Além disso, saiba se esse grande prêmio já tem como destino, a sua casa.

53, 52, 57, 65, 43, 24, 73, 97, 90, 12, 100, 22, 93, 03, 16, 79, 18, 66, 85, 75.

Portanto, confira na sua cartela se selecionou todos esses 20 números acima ou se teve, pelo menos, 15 acertos. Assim, já tem como imaginar se você tem ou não direito a algum prêmio.

Saiba de outra alternativa para conquistar prêmios

Por falar em prêmios, a lotomania distribui premiações a partir de 15 acertos até 20.

No entanto, além dessas premiações, existe também uma ótima chance para aquelas pessoas que podem se considerar azaradas, mas que na Lotomania são muito sortudas.

Portanto, quem não acerta nenhum número, também tem direito a premiação. Geralmente, ela é tão boa quanto a quem acerta os 20 números.

Fazer o resgate do seu prêmio é simples

Existem 2 possibilidades de fazer a retirada do seu prêmio. Então, isso depende diretamente do valor que você tem a receber.

Quando o prêmio tem valor que não ultrapassa 1.900 reais, o resgate deve ser feito em uma casa lotérica. Aliás, saiba que não há nenhuma exigência sobre a sua localidade. Isto é, você pode retirar o dinheiro próximo a sua casa.

Já quando o prêmio ultrapassa este valor, o resgate deve ser feito obrigatoriamente em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Tanto para fazer a retirada na lotérica como na agência bancária, é imprescindível que o ganhador leve consigo o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF.

É importante ter conhecimento que quando os valores são acima de 10 mil reais, as transações podem levar até 2 dias úteis, a partir do momento de início do resgate.

Por último, saiba que o vencedor tem um prazo de até 90 dias para resgatar o prêmio. Caso ninguém apareça, o prêmio é transferido de volta para o Governo Federal e vai para programas como o Fies, entre outros.

Logo, se você fez a conferência do sorteio 2315 da Lotomania e percebeu que a sorte sorriu a seu favor e que tem direito a retirar algum prêmio, oriente-se melhor no local onde você fará o resgate. No entanto, caso não tenha sido dessa vez, continue apostando e diversificando as suas jogadas para aumentar as suas chances de ganhar.