Confira o resultado 2316 da Lotomania

Mesmo com muitas apostas dentro do universo das loterias, existe a Lotomania que se destaca pelas suas possibilidades de premiações. Portanto, se você realizou a sua jogatina no concurso 2316, veja abaixo como ficou a disposição dos prêmios do concurso anterior.

Além disso, confira quais foram os números sorteados do concurso atual. Ademais, se você é novo no universo da loteria, aprenda também como realizar as suas apostas nessa jogatina incrível.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2315

No dia 20/05/2020, sexta-feira, foi feito o sorteio 2315 da Lotomania. O prêmio foi de aproximadamente 7 milhões de reais.

Agora, saiba abaixo quais foram os 20 números sorteados e a distribuição de prêmios:

53, 52, 57, 65, 43, 24, 73, 97, 90, 12, 100, 22, 93, 03, 16, 79, 18, 66, 85, 75.

Não houve nenhum ganhador dos 20 acertos, no entanto, apostas mais baixas ganharam. Veja abaixo:

19 acertos, 8 ganharam R$ 39.311,56;

18 acertos, 89 ganharam R$2.208,52;

17 acertos, 827 ganharam R$237,67;

Com 16 acertos, 5.151 ganharam R$38,15;

E acertando 15 números, 22.249 ganharam R$ 8,83.

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

Em primeiro lugar, a Lotomania, sem nenhuma dúvida é a aposta onde mais números são sorteados.

Pois, para realizar os seus jogos, é necessário escolher 50 números em uma cartela que possui 100 disponíveis. Além disso, não existe a possibilidade de aumentar ou diminuir a sua quantidade de números apostados.

No entanto, é possível solicitar uma surpresinha, onde o sistema escolhe todos os números do volante por você, de maneira aleatória.

Acontece, que apesar da seleção de 50 números, para sorteio, apenas 20 algarismos são escolhidos. Dessa forma, é correto dizer que há muitas chances de ganhar.

Os sorteios da Lotomania acontecem 3 vezes por semana: às segundas-feiras, quartas-feiras e também às sextas-feiras. Para concorrer ao que estiver vigente no dia, é necessário realizar as apostas até às 19h, pois eles começam a sortear a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas através do canal virtual ou presencial em uma casa lotérica.

Para apostar virtualmente existem 2 possibilidades: pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Essa opção traz comodidade e assim é possível realizar a aposta no local que você estiver. No entanto, é imprescindível cumprir o valor mínimo para fechamento da compra, que é de 30 reais por dia.

Confira o resultado do concurso 2316

Na segunda-feira, dia 23/05/2022, foi feito o sorteio do concurso 2316 da Lotomania. O prêmio estimado para o dia era de, aproximadamente, 8 milhões de reais.

Dessa forma, veja abaixo quais foram os 20 números sorteados e saiba se essa incrível bolada tem como destino a sua conta bancária.

84, 45, 76, 22, 03, 21, 39, 59, 17, 52, 13, 10, 75, 90, 71, 95, 65, 38, 55, 35.

Saiba como você pode conquistar prêmios na Lotomania

Existe uma curiosidade intrigante na Lotomania. Ela é uma jogada da loteria que disponibiliza prêmios para quem acerta os 20 números sorteados ou para quem não acerta nenhum deles.

Isso mesmo, você ganha por acertar tudo ou por não acertar nada. Além disso, ela disponibiliza também prêmios para quem tiver 15, 16, 17, 18 ou 19 acertos

Como retirar seu prêmio

Como você viu acima, existem diversas possibilidades de ganhar jogando na Lotomania. Consequentemente, saiba que retirar o prêmio é muito simples.

Dependendo da sua quantidade de acerto, caso o seu prêmio seja até 1.900 reais, é possível fazer o resgate em uma casa lotérica de sua preferência.

No entanto, para os que forem maiores que esse valor, só é possível retirar o dinheiro em uma agência bancária na Caixa Econômica Federal.

Aliás, é imprescindível observar 3 situações: quais documentações você tem que levar e o horário de funcionamento do estabelecimento em que você retirará o seu valor. Por último, ficar atento ao prazo de 90 dias para não perder o prêmio.

As documentações são básicas. É preciso comparecer com o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento dependerá de onde você retirará. No entanto, caso você consiga acertar os números em um sorteio na sexta-feira, o próximo dia útil é segunda-feira, caso não seja feriado.

E aí, fez a conferência e viu que você tem direito a receber algum prêmio? Pois, veja as orientações acima e saiba como retirá-lo. Novamente, leve a documentação necessária, não perca o prazo e pegue o que é seu de direito.

Caso não tenha sido dessa vez, continue apostando e diversificando nos jogos. Afinal, quem sabe a sorte sorri para você, e assim, consegue o prêmio que tanto sonha.