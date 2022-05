Confira o resultado 2318 da Lotomania

Com a loteria, jogar pode sempre fazer você um novo milionário. Portanto, se você realizou as suas apostas no concurso 2318 da Lotomania, basta conferir o resultado, logo abaixo, desse sorteio. Assim como, do concurso anterior.

Além disso, veja também como realizar as apostas e como resgatar o prêmio, caso você tenha sido o grande sortudo.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2317

Na quarta-feira, dia 25/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2317 da Lotomania e o prêmio era de aproximadamente 9,3 milhões de reais. Portanto, veja abaixo quais foram os 20 números sorteados. Além disso, confira como ficou a distribuição dos prêmios.

78 – 74 – 02 – 24 – 32 – 12 – 79 – 96 – 50 – 87 – 34 – 07 – 31 – 45 – 37 – 06 – 57 – 44 – 54 – 43

Não houve nenhum ganhador dos 20 acertos, no entanto, apostas mais baixas ganharam. Veja abaixo:

19 acertos, 4 pessoas ganharam R$ 78.904,01;

18 acertos, 101 pessoas ganharam R$ 1.953,07;

17 acertos, 931 pessoas ganharam R$ 211,87;

16 acertos, 5.504 pessoas ganharam R$ 35,83;

E acertando 15 números, 23.462 pessoas ganharam R$ 8,41;

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

Fazer as apostas na Lotomania já te garante metade das chances de ganhar. Pois, a aposta é realizada de maneira única, dentre os 100 números disponíveis, é necessário marcar 50 deles.

Além disso, caso você não queira escolher os números sozinho, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Então, através dessa jogada, é possível preencher a sua cartela pelo sistema de maneira aleatória.

Apesar de não conseguir aumentar ou diminuir a quantidade de números apostados, essa jogada é bem pensada. Afinal de contas, é um dos jogos que pode dar muitas chances. Visto que apenas 20 dos 50 números entrarão no sorteio.

E por falar em sorteios, os da Lotomania são realizados 3 vezes por semana. Sendo portanto às segundas-feiras, nas quartas-feiras e também às sextas-feiras. Para participar do concurso que estiver vigente no dia é necessário realizar as apostas até às 19 h, pois os sorteios começam a partir das 20 h.

Aliás, você pode acompanhar a transmissão pelo canal do YouTube da Loterias Caixa. Mas, se prefere a televisão, basta sintonizar no horário dito acima, no canal RedeTV.

Confira o resultado do concurso 2318

Na sexta-feira, dia 27/05/2022, ocorreu o sorteio do concurso 2318 Lotomania. Logo, se quer saber quais foram os números sorteados e também se tem direito a retirar algum prêmio, confira abaixo quais foram eles. Assim, saiba se esse prêmio de 10,5 milhões de reais já tem destino certo.

Os 20 números sorteados foram os seguintes:

96, 22, 76, 23, 81, 31, 07, 71, 11, 100, 79, 59, 84, 17, 60, 66, 16, 57, 94, 49.

Agora confira mais detalhes sobre a Lotomania e como resgatar o seu prêmio.

Saiba como você pode conquistar prêmios na Lotomania

A Lotomania é uma aposta bem diferente. Pois, nela é possível levar prêmios acertando todos os 20 números, assim como não acertar nenhum algarismo.

Então, pode parecer loucura, mas até os mais azarados nessa jogada conseguem ser bem sucedidos. Afinal ao zerar a cartela, há a chance de conquistar um prêmio.

Portanto, se você se considera uma pessoa sem nenhuma sorte, já pode pensar em realizar as suas apostas na Lotomania. Assim, ainda por cima conseguir um prêmio incrível e por essa a falta de sorte.

Além disso, ela distribui premiações a partir de 15 acertos. Sendo portanto, uma excelente oportunidade de apostar e quem sabe, ganhar na loteria.

Fazer é a retirada do seu prêmio é simples

Dependendo do valor que você conseguir conquistar com o seu prêmio da Lotomania, é possível fazer o resgate em uma casa lotérica ou na agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Quando o prêmio não ultrapassar o valor de 1900 reais, é possível retirar em uma casa lotérica. No entanto, o valor for superior, só será viável retirar na agência bancária.

Independente do local de retirada, é imprescindível levar o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF. Logo, sem esses documentos não será possível fazer o resgate do valor que você tiver direito a receber.

Além disso, saiba que há um prazo de 90 dias que o vencedor deve considerar. Então, se ganhou o prêmio, faça rapidamente. Se não, o dinheiro é devolvido para o Governo Federal.

Caso você tenha sido o grande felizardo de ganhar essa bolada milionária, no entanto, não quer se expor, não se preocupe. Pois, existe a possibilidade de pedir através de uma procuração que outra pessoa retire o dinheiro por você.

No entanto, se não foi dessa vez, continue apostando e diversificando as suas jogadas. Além dessas 3 chances com a Lotomania, existem diversos sorteios da Loterias Caixa que disponibilizam novas possibilidades.