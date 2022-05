Confira o resultado 2367 da Dupla Sena

Dentre tantas apostas na loterias da caixa é possível encontrar uma que te dá dupla chance de ganhar. Portanto, se você realizou a aposta no concurso 2367 da Dupla Sena, saiba abaixo como foi o resultado.

Além do sorteio 2367, veja também como ficou o anterior e confira como realizar as apostas nessa jogatina.

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

O concurso anterior foi feito no sábado, dia 14/05/2022. O prêmio estimado para a aposta ganhadora era de aproximadamente 2,4 milhões de reais.

Sendo assim, veja abaixo quais foram os números sorteados para os 2 sorteios e confira também como ficou a distribuição das premiações.

1° sorteio: 04, 08, 10, 14, 32, 50

Não houve ganhadores com 6 acertos. Mas alguns foram premiados. Confira:

5 acertos – 9 pessoas – R$7. 049,18

4 acertos – 706 pessoas – R$102,69

3 acertos – 14.620 pessoas – R$2,47

2° sorteio: 03, 23, 32, 35, 39, 50.

Não houve ganhadores com 6 acertos. Mas alguns foram premiados:

5 acertos – 13 pessoas – R$4.392,18

4 acertos – 764 pessoas – R$94,90

3 acertos – 14.883 pessoas – R$2,43

Saiba mais sobre a Dupla Sena

A Dupla Sena disponibiliza uma cartela com 50 números disponíveis. Assim, dentre eles é necessário marcar entre 6 a 15 deles.

A cada número que você acrescenta dentro de uma única cartela, torna o valor maior. No entanto, consequentemente as suas chances de ganhar ficam maiores também.

Aliás, existe uma maneira de amenizar o valor tão alto que é de uma cartela com 15 números selecionados. Essa possibilidade é o bolão. Então, através dele é possível realizar a divisão da grande quantia a ser paga. No entanto, também há a divisão do valor do prêmio.

A propósito, a característica principal da Dupla Sena é que como o próprio nome já diz existe uma dupla chance de ganhar. Isso acontece, pois, a cada noite de sorteio, os quais são feitos às terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados, acontecem dois concursos.

O primeiro sorteio tem prêmio principal, onde geralmente é disponibilizada a maior quantia maior. No entanto, além dele, existe também o sorteio secundário. Nele, uma quantia um pouco menor é disponibilizada para o prêmio principal.

Como apostar na Dupla Sena

Caso você não tenha interesse em assinalar os 6 números de sua preferência na cartela, existe a possibilidade de realizar uma jogada chamada surpresinha. Aqui, o sistema faz a escolha dos números, de forma aleatória, para o preenchimento da cartela.

Além dessa opção, para quem é extremamente fiel ao seu jogo, existe a possibilidade de escolher uma teimosinha. Nessa modalidade, a sua jogada pode ser prorrogada por vários jogos à frente.

Enfim, para realizar as suas apostas e concorrer aos 6 sorteios semanais, é necessário dirigir-se a uma casa lotérica. Mas, se preferir, também pode realizar através de maneira virtual pelo site e aplicativo das loterias caixa.

Presencialmente, o pagamento mínimo solicitado para efetuar compra é de apenas uma aposta com 6 números, no entanto, ao realizar as jogadas de maneira virtual é necessário cumprir o requisito de 30 reais para fechamento do carrinho. Assim como, não pode ultrapassar o valor de 945 reais ao apostar.

Confira o resultado 2367 da Dupla Sena

Na terça-feira dia 17/05/2022, foi feito o sorteio do concurso 2367 da Dupla Sena. O prêmio para o dia era de, aproximadamente, 2,7 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os números sorteados tanto no primeiro como no segundo sorteio. Sendo assim, saiba se os mais de 2 milhões já possuem destino certo.

1° sorteio: 19, 47, 34, 09, 11, 37

2° sorteio: 36, 07, 04, 33, 09, 48

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio

Se após analisar os sorteios foi possível perceber que você tem direito a obtenção de um prêmio, basta retirá-lo. No entanto, onde fazer esse resgate?

Então, para retirar prêmios com valores até 1900 reais, você pode fazer em uma casa lotérica de sua preferência.

Porém, como a Dupla Sena disponibiliza prêmios até mesmo milionários, você só pode resgatar os valores acima de 1900 reais em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente do local de retirada do seu prêmio, é obrigatório levar o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF para validar as transações que serão feitas para o resgate.

Se você conferir o resultado 2367 da Dupla Sena e tem direito a retirar algum prêmio, siga as orientações acima e saiba como obter a sua quantia. Aliás, lembre-se que você tem 90 dias para resgatar o prêmio. Após findar o prazo, o dinheiro tem diferentes destinos como o Fies, por exemplo.