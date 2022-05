Confira o resultado 2371 da Dupla Sena

Se existe uma jogada que te oferece duas vezes mais chances de ganhar na loteria, essa é a Dupla Sena.

Portanto, veja abaixo qual foi o resultado do concurso 2371 da Dupla Sena. Além disso, também saiba como ficou o anterior, como jogar e também como resgatar o seu prêmio.

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

No dia 24/05/2022 aconteceu o sorteio do concurso 2370 da Dupla Sena. O prêmio era de aproximadamente 3,5 milhões de reais para o prêmio principal. Por isso, veja abaixo quais foram os números sorteados. Ademais, saiba como ficou a disposição dos prêmios.

1° sorteio: 05, 47, 01, 07, 14, 29.

Não houve ganhadores com 6 acertos. No entanto, saiba como ficou a distribuição dos prêmios menores:

5 acertos – 18 pessoas – R$ 3.459,92;

4 acertos – 866 pessoas – R$ 82,18;

3 acertos – 15.174 pessoas – R$2,34.

2° sorteio: 31, 06, 23, 26, 27, 16.

Não houve ganhadores com 6 acertos. No entanto, saiba como ficou a distribuição dos prêmios menores:

5 acertos – 9 pessoas – R$ 6.227,85

4 acertos — 663 pessoas – R$ 107,35

3 acertos – 12.889 pessoas — R$2,76

Saiba como é possível fazer as apostas da Dupla Sena

Realizar a aposta da Dupla Sena é muito simples. Aliás, é possível fazer isso de duas maneiras: presencial e virtualmente.

No modo presencial, você deve ir a uma casa lotérica, para realizar as suas apostas. Aliás, a maior vantagem é que não há uma taxa mínima para poder efetuar o seu jogo.

Por outro lado, também há como apostar virtualmente. Para isso, o jogador deve acessar o site ou baixar o aplicativo da loterias caixa. Então, caso você resolva fazer a aposta virtualmente, é necessário comprar cartelas até atingir o valor de 30 reais. Além disso, existe um valor máximo diário, que é de 945 reais.

Entender como jogar na Dupla Sena é bem tranquilo

Basicamente a cartela da Dupla Sena possui 50 números disponíveis e dentre eles é necessário marcar entre 6 a 15 números.

A aposta mínima possui 6 números. No entanto, há a possibilidade de selecionar mais números. Mas, a cada número extra que você seleciona para a sua cartela, as suas chances aumentam. Assim como, o valor que você tem a pagar.

Portanto, pode não ser possível efetuar o pagamento sozinho, mas há uma alternativa. Para isso, existem os bolões, que consiste em apostar na loteria em grupo. Além disso, é possível pagar apenas uma cota pequena e obter direito de resgatar o prêmio de maneira proporcional ao que você pagou.

Outra opção de jogada é a surpresinha. Através dela é possível realizar as apostas de maneira aleatória pelo sistema, onde ele escolhe os números da cartela por você.

Por fim, os sorteios da Dupla Sena acontecem 3 vezes por semana: às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Justamente, por isso você possui 6 chances de ganhar. O primeiro sorteio é feito com o valor maior do prêmio, sendo, portanto o principal. Enquanto, o segundo um pouco menor.

Aliás, é importante realizar as apostas até às 19h do dia no concurso que você queira concorrer, já que os sorteios acontecem a partir das 20h.

Confira o resultado 2371 da Dupla Sena

Na quinta-feira, dia 26/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2371 da Dupla Sena e o prêmio principal era de aproximadamente 3,6 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 12 números sorteados. Cruze os dedos e boa sorte!

1° sorteio: 10, 13, 36, 38, 05, 04.

2° sorteio: 43, 18, 23, 38, 11, 30.

E aí conseguiu conferir os números? Já sabe se conseguiu arrebatar essa bolada toda para você?

Se sim, saiba como realizar o resgate do seu prêmio.

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio

É possível fazer o resgate do seu prêmio em 2 locais: a casa lotérica ou agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Para a primeira situação, você consegue resgatar, caso seja o valor até R$ 1.900,00, é possível fazer o resgate pela casa lotérica. Aliás, pode ser qualquer estabelecimento, ou seja, não precisa ser o mesmo que você efetuou a aposta.

No entanto, caso o valor seja superior só é possível retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você retirar o dinheiro, só é possível fazer o procedimento, se levar os documentos exigidos. Isto é, o bilhete comprovante da aposta, documento de identificação com foto e o cpf.

Logo, se as suas apostas foram certeiras para esse sorteio e você conseguiu conquistar um dos prêmios, siga as orientações dadas acima. Dessa maneira, verá o quanto simples é fazer o resgate de um prêmio da loteria.

No entanto, caso não tenha sido dessa vez, continue diversificando as suas apostas e investindo em novos sorteios. Afinal, na Dupla Sena você possui mais chances de ganhar. Portanto, com essa dupla possibilidade é possível participar de todas as jogadas da semana gastando pouco no mês.