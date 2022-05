Confira o resultado 2481 da Mega-Sena

Se existe uma jogatina que é super popular dentro desse universo, é a Mega-Sena. E se você fez a sua jogatina, confira o resultado do concurso 2481. Sendo assim, veja se o ganhador desse prêmio incrível é você.

Apostar na Mega-Sena é muito simples, veja como

Apesar de existirem diversas apostas dentro do mundo das loterias, a Mega-Sena é uma das mais famosas. Afinal, ela possui prêmios milionários. Além dos concursos semanais, a cada final de ano acontece a Mega-Sena da virada, que disponibiliza uma grande fortuna.

Então, realizar as suas apostas nessa jogatina é muito simples. Pois, sua cartela dispõe de 60 números. Dentre eles é necessário selecionar de 6 a 15 algarismos.

O valor de cada aposta simples com 6 números escolhidos é de 4,50 reais. No entanto, se selecionar mais números dentro de uma única cartela a quantia tende a aumentar. Com isso, o preço pode chegar a mais de 20 mil reais.

Mas, para isso, existe uma excelente opção: fazer um bolão. Assim, você pode fazer com conhecidos ou amigos, assim como é possível solicitar em uma casa lotérica.

Com a modalidade do bolão, é fácil repartir o valor de uma cartela com mais números selecionados. No entanto, é sempre importante levar em consideração que o valor do prêmio será dividido igualmente para cada um dos participantes.

Caso você não tenha interesse em separar números específicos para fazer a jogatina, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Aliás, nesse método, é o sistema quem escolhe os números para preencher a cartela de maneira aleatória.

Canais para apostar na Mega-Sena e dias do sorteio

Por fim, as apostas podem ser feitas presencialmente em uma casa lotérica. Mas se preferir, pode apostar de maneira virtual, através do site ou aplicativo das loterias caixa. Assim fica muito mais fácil apostar, não é mesmo?

Como dito anteriormente, a Mega-Sena realiza 2 sorteios por semana, sendo às quartas-feiras e sábados, exceto se o dia for feriado nacional. Então, nesse caso o concurso vigente é postergado para o dia útil seguinte.

Para concorrer ao sorteio que estiver vigente no dia é necessário realizar as apostas até às 19h. Pois, eles acontecem a partir das 20h. Agora, saiba quais foram os números que saíram no concurso anterior.

Confira o resultado anterior, o 2480

No sábado, dia 07/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 2480. O prêmio estimado era de aproximadamente 4 milhões de reais. E acredite se quiser, uma aposta de Vassouras, Rio de Janeiro, levou essa bolada sozinha. Veja abaixo quais foram os 6 números sorteados.

Neste sorteio, estes são os números que saíram: 10, 15, 17, 20, 21, 35. Além disso, mais 6.060 pessoas levaram prêmios de menores acertos. Saiba agora, a seguir:

6 acertos: 1 pessoa levou mais de 4 milhões de reais;

5 acertos: 90 pessoas levaram R$26.883,94

4 acertos: 5.969 pessoas levaram R$ R$577,12.

Confira o resultado do concurso 2481 da Mega-Sena

No dia 11 de maio de 2022, na quarta-feira, foi feito o concurso 2481 da Mega-Sena e o prêmio estimado é de incríveis 27 milhões.

Portanto, se você fez a sua jogatina nessa aposta tão incrível, confira abaixo quais foram os 6 números sorteados. Dessa forma, veja se você já pode largar tudo e viver a maravilhosa vida de milionária.

Confira abaixo quais foram:

31, 56, 06, 04, 50, 09

Veja como é possível regatar o prêmio que você tem direito

Fazer o resgate do seu prêmio da Mega-Sena do concurso 2481 é muito simples. Pois, ela disponibiliza valores inferiores a 1900 reais como premiação. Então, nesse caso é possível realizar a retirada em uma casa lotérica, podendo ser da preferência no ganhador.

A retirada em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal é realizada para valores que sejam superiores a 1900 reais.

No entanto, nos 2 locais só é possível fazer o resgate quando o ganhador levar o comprovante de pagamento a compra do bilhete, apresentar um documento de identificação com foto e CPF.

Portanto, se você conseguiu escolher perfeitamente os números e na sua cartela colocou todos os que foram sorteados, você pode ter certeza que a sua vida mudará da noite para o dia. Mas, é importante ressaltar que há um prazo para resgatar o prêmio, sendo de 90 dias. Sendo assim, faça o mais rápido possível.

No entanto, caso não tenha sido ainda essa virada de chave na sua vida, fique tranquilo, pois, existem infinitas possibilidades além do concurso 2481 da Mega-Sena. Para conferir todas, basta verificar em uma casa lotérica ou no site das loterias caixa.