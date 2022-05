Confira o resultado 2482 da Mega-Sena

Com diversas apostas na Loterias Caixa, uma que é sem nenhuma dúvida o xodó desse universo, é a Mega-Sena. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 2482, confira abaixo como ficou a disposição do concurso vigente, anterior e como jogar também. Assim, veja se o resultado foi satisfatório.

Saiba como realizar a sua aposta na Mega-Sena

Apostar na Mega-Sena é muito simples. Pois, isso pode ser feito em uma casa lotérica ou de maneira virtual através do site, ou aplicativo na loterias caixa.

Sem nenhuma dúvida, a Mega-Sena é uma das apostas mais queridinhas de toda a história da loteria. Aliás, ela só possui 2 sorteios semanais, sendo, portanto às quartas-feiras e também aos sábados.

Para fazer a jogatina nela é necessário escolher no mínimo 6 números e no máximo 15, dentro de uma cartela com 60 disponíveis.

O valor dessa aposta é de 4,50 reais com o mínimo de números assinalados. No entanto, cada dezena que marca a mais dentro na cartela, o valor tende a ficar ainda mais alto, podendo chegar a mais de 20 mil reais.

Como pode ser inviável pagar um valor tão alto sozinho, existe a possibilidade de realizar bolões com pessoas próximas a você. Dessa forma, fica muito mais simples de dividir o valor da jogatina e também o prêmio.

Porém, a caixa também disponibiliza alguns bolões onde é possível participar das apostas pagando uma quantia na cota.

Além dessa possibilidade, existe a opção de solicitar uma surpresinha, onde o sistema elege por você os números para colocar na sua cartela, de maneira aleatória.

A partir de quantos acertos é possível ganhar premiações?

A Mega-Sena disponibiliza prêmios a partir de 4 acertos. Sendo assim, os valores dependem diretamente da quantidade de pessoas que acertam e também da quantia dada ao prêmio do concurso vigente.

É claro, que quanto mais números de você acertar maiores chances tem de levar um prêmio com uma quantia alta. Ou até mesmo, o prêmio máximo.

Confira o resultado anterior, o 2481

No dia 14/05/2022 foi feito o concurso 2481 da Mega-Sena e o prêmio estimado é de 35 milhões de reais.

Sendo assim, veja abaixo como ficou a disposição dos números sorteados e também a distribuição dos valores. Dessa forma, confira abaixo quais foram os 6 números sorteados:

31, 56, 06, 04, 50, 09

6 acertos: Não houve aposta vencedora;

5 acertos: 72 pessoas levaram R$62.081,21;

4 acertos: 5.710 pessoas levaram R$1.118,30.

Como não houve premiação para a aposta com 6 números, o valor foi acumulado e aumentou para 45 milhões de reais.

Confira o resultado do concurso 2482 da Mega-Sena

Na quarta-feira, dia 18/05/2022 foi realizado o sorteio do concurso 2482 da Mega-Sena e os 6 números foram os seguintes.

32, 01, 57, 44, 35, 45.

Então, se você teve a oportunidade de realizar a sua aposta e viu que escolheu os números que saíram no sorteio, confira cuidadosamente a sua cartela. Enfim, veja se essa premiação será destinada a você.

Veja como é possível regatar o prêmio que você tem o direito de obte-lo

Resgatar o prêmio que você ganhou na Mega-Sena é muito simples. Para isso, é necessário ficar atento a quantidade de acertos e também ao valor que você receberá.

Para prêmios até 1900 reais, existe a possibilidade de retirar em uma casa lotérica de sua preferência. Desde que você comprove com o recibo de pagamento da aposta, esteja também com documento de identidade e CPF.

Já os prêmios que ultrapassam esse valor só podem ser retirados em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, você deve levar os mesmos documentos.

Como a Mega-Sena tem sorteio aos sábados, caso você consiga arrematar algum prêmio não será possível fazer a retirada no dia seguinte. Portanto, é imprescindível respeitar o horário e dia de funcionamento das agências bancárias. Assim como, das casas lotéricas.

Além disso, caso o sorteio aconteça em uma quarta-feira, porém seja feriado nacional, só será possível solicitar o resgate do seu prêmio no próximo dia útil vigente.

Se após fazer a conferência dos números você percebeu que tem direito ao resgate do prêmio, siga as orientações que disponibilizamos acima e viabilize a sua retirada. Caso contrário, continue apostar. Ademais, diversifique as suas apostas para aumentar as suas chances de chegar perto do prêmio milionário.