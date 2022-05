Confira o resultado 2512 da Lotofácil

Mais 1 dia de sorteio e mais um resultado do concurso da Lotofácil. Dessa vez será o de número 2512. Sendo assim, confira o resultado dele abaixo e veja se você conseguiu acertar os 15 números sorteados.

Confira o resultado anterior, o 2511 da Lotofácil

No dia 3/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 2511 da Lotofácil e o valor aproximado para prêmio principal foi de 1,5 milhão de reais. Portanto, confira abaixo quais foram os números sorteados:

01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25

Portanto, três apostas acertaram 15 números e levaram R$397.442,57. Uma foi Curvelo – MG, a outra Rio de Janeiro – RJ e, por último, em Sorocaba – SP.

Outras premiações foram distribuídas. Veja abaixo como ficou:

14 acertos – 329 pessoas – R$1.085,55;

13 acertos – 12.078 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 145.488 pessoas – R$ 10,00;

11 acertos – 656.997 pessoas – R$5,00

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Primeiramente saiba que apostar na Lotofácil é muito fácil e simples. Para isso basta selecionar 15 números dentro de uma cartela com 25 disponíveis.

O jogo com 15 números é a jogada mínima a ser feita. No entanto, você pode marcar até 20 números para preencher uma única cartela.

Consequentemente, quanto mais números colocar em uma única cartela, maior será o pagamento da aposta.

Todavia, se você não tem condições de apostar um valor tão alto, como é o caso da cartela com 20 números que pode chegar a quase 40 mil reais, existe a opção de participar de um bolão.

Então, nesse tipo de aposta várias pessoas dividem o valor total da cartela. Dessa forma, fica um valor mais acessível para cada um. E da mesma forma que elas repartem o pagamento, o prêmio também é distribuído de maneira igual.

Como são muitos números para jogar, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Aqui, é quando as pessoas que gostam de apostar, contam com a sorte. Dessa maneira, o sistema faz a escolha de maneira aleatória para preencher diretamente na cartela.

Saiba como realizar as apostas

É possível realizar as apostas nos canais presenciais ou virtuais. No primeiro caso são as casas lotéricas espalhadas por diversas localidades. Basta dirigir-se a uma, preencher a sua cartela do jogo e realizar o pagamento.

Enquanto, os canais virtuais são os aplicativos ou sites das loterias caixa. Assim, através deles é possível fazer as apostas não só na Lotofácil mas também em outros jogos.

Aliás, existe uma diferença entre esses 2 canais, o que é na hora de realizar o pagamento. No virtual, para fechar o carrinho de compras é necessário jogar 30 reais e então pagar as suas apostas. Enquanto, no presencial não existe valor mínimo para ser feito.

Há também um outro detalhe, existe um limite máximo de valor disponível para apostar online por dia que é de 945 reais.

Os sorteios da Lotofácil são feitos de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h. E para participar do que está vigente é necessário realizar as apostas até às 19h.

Confira o resultado 2506 da Lotofácil

O prêmio estabelecido para o dia 4/05/2022 foi de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Portanto, se você fez as suas apostas não Lotofácil e está contando com a sorte, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados e veja se esse prêmio já tem destino a sua casa.

21, 12, 20, 15, 14, 19, 07, 02, 01, 09, 10, 23, 18, 16, 03.

Veja como resgatar o seu prêmio caso você tenha sido o grande sortudo

Então, o resgate do seu prêmio pode ser feito de 2 formas e isso depende diretamente do valor que você tem a receber.

Sendo assim, para valores inferiores a 1900 reais é possível realizar a retirada em uma casa lotérica de sua preferência. Contudo, caso ele seja mais alto do que esse valor, a única possibilidade é ir a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Se você fez a conferência do resultado do concurso 2512 da Lotofácil e descobriu que tem direito a um dos prêmios, analise bem onde deve ser feita a retirada.

Independente do local, separe para levar consigo o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade com foto e CPF. Por fim, lembre-se que o prazo para resgatar o prêmio é de até 90 dias.