Confira o resultado 2514 da Lotofácil

Contando com o penúltimo sorteio da semana, as apostas foram feitas para diversos jogos. Portanto, se você fez a sua para o concurso 2514 da Lotofácil, confira qual foi o resultado e se o prêmio é seu.

Confira o resultado anterior, o 2513 da Lotofácil

No dia 5/05/2022 o concurso 2513 da Lotofácil foi feito e seu prêmio era 1,5 milhão de reais. Os 15 números sorteados foram:

02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24.

Acredite se quiser, mas duas apostas foram ganhadoras do prêmio principal incrível. Sendo assim, foi dividido igualmente para as que obtiveram os 15 acertos. Veja abaixo como ficou:

15 acertos – 2 pessoas – cada uma levou R$790.992,44.

14 acertos – 321 pessoas – R$1476,21;

13 acertos – 9.549 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos- 108.440 pessoas – R$ 10,00;

11 acertos – 564.719 pessoas – R$5,00.

Como funciona o jogo da Lotofácil

A Lotofácil é uma das jogatinas mais fáceis de toda a loteria. Aliás, isso acontece porque a sua cartela só possui 25 números disponíveis. Enquanto as apostas podem ter entre 15 a 20 algarismos marcados.

Portanto, o valor de um jogo com 15 números é de 2,50 reais. No entanto, quanto mais dezenas marcar dentro da mesma cartela, maior ficará a quantia a ser paga.

Além disso, é possível realizar a aposta através de bolões, onde que podem ser feitos por você ou os próprios das loterias. Desta forma, os valores da cartela serão divididos, mas não esqueça que o prêmio também.

Assim como, na Lotofácil, e em diversos outros jogos pode-se solicitar uma surpresinha. Aqui, o sistema elenca os 15 números de maneira aleatória para o preenchimento da sua cartela. Ou se confiar na sorte, pode repetir o jogo por até 12 concursos consecutivos, no sistema da teimosinha.

Saiba como realizar as apostas

É possível realizar as suas apostas através de 2 canais, presencial ou eletrônico.

Primeiramente, o canal presencial nada mais é do que uma casa lotérica, que pode ser qualquer uma do seu interesse. Em segundo lugar, o canal eletrônico é o site ou aplicativo da loterias caixa.

Através dele é possível realizar inúmeras apostas, sendo que, existe um valor mínimo e máximo a ser cumprido. O mínimo é de R$ 30,00 para poder efetuar a compra e fechar o carrinho. Já o máximo é de R$945,00 ao dia.

Por fim, a Lotofácil realiza sorteios praticamente todos os dias, de segunda a sábado, caso não haja feriado. Caso aconteça, o concurso é realocado para o dia mais próximo.

Então, para participar do sorteio que estiver acontecendo no dia, é necessário realizar as apostas até às 19 h em qualquer um dos canais.

Confira o resultado 2514 da Lotofácil

Na sexta-feira dia 6/05/2022 foi realizado o sorteio 2514 da Lotofácil. O prêmio estimado era de 1,5 milhão de reais. Sendo assim, as expectativas eram altas, já que no dia anterior ao do sorteio, as 2 apostas levaram a bolada dividida.

Logo, se as suas apostas foram feitas para essa jogatina, veja abaixo os 15 números sorteados. Enfim, saiba se novamente o prêmio foi destinado para alguém.

Os números sorteados foram os:

03, 09, 15, 08, 06, 24, 21, 19, 14, 05, 02, 07, 18, 12, 16.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Dependendo do valor que você ganhar, é possível fazer a retirada na agência bancária da Caixa Econômica Federal. A propósito, não existe uma regra estabelecida para qual agência dirigir-se.

No entanto, a regra geral para resgate do dinheiro é que ela só seja feita caso o ganhador esteja com o comprovante de pagamento da sua aposta e documentos pessoais. Por exemplo, o CPF ou qualquer documentação com foto.

Aliás, se o ganhador quiser permanecer no anonimato, há uma saída: fazer uma procuração. Ainda mais, para prêmios altos, é só a pessoa levar a documentação acima junto com a procuração.

Quando o prêmio é inferior a 1900 reais é possível fazer a retirada em uma casa lotérica, também da preferência do ganhador. Aqui, pode retirar o valor ou até mesmo transferi-lo para uma conta nominal.

Se você realizou as suas apostas para o concurso 2514 da Lotofácil e conferir o resultado, percebendo então que tem direito a retirada de algum prêmio, basta seguir as instruções e efetuar o resgate do mesmo. Por fim, saiba que há um prazo para reclamar o prêmio, que é de 90 dias. Caso, ninguém apareça, o dinheiro vai automaticamente transferido para o Fies, programa de financiamento estudantil.

Caso não tenha sido dessa vez, invista em diversificar as suas apostas para obter a possibilidade de conquistar o prêmio futuramente. Afinal, existem inúmeras jogos para fazer quase todos os dias dentro do mundo das loterias.