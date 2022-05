Confira o resultado 2528 da Lotofácil

Como o próprio nome já diz, a Lotofácil é uma aposta fácil de jogar. Sendo assim, e se você fez as suas jogadas para o concurso 2528 dela, basta conferir logo abaixo esse e o anterior.

Além disso, veja também como jogar e onde é possível realizar as suas apostas para as próximas jogadas.

Confira o resultado anterior, o 2527 da Lotofácil

No dia 21/05/2022, sábado, foi feito o concurso 2527 da Lotofácil. O prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Agora, veja abaixo os 15 números sorteados:

01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

5 apostas foram ganhadoras do prêmio principal. Dessa forma, a divisão foi feita dividido igualmente para quem obteve o máximo número de acertos. Portanto, veja abaixo como ficou a distribuição do dinheiro:

1 Aposta do canal eletrônico; 2 apostas de Foz do Iguaçu — PR; 1 aposta de Chapecó – SC e 1 aposta de São Paulo – SP. Cada uma levou R$270.269,79;

14 acertos – 169 pessoas – R$1.686,59;

13 acertos – 7.604 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos — 100.739 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 570.498 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

A Lotofácil é uma aposta com poucos números disponíveis na sua cartela. Dessa forma são 25 algarismos. E dentre eles é necessário marcar entre 15 a 20 números.

Sem nenhuma dúvida, quanto mais números você colocar dentro de uma única cartela, mais chances você terá de ganhar ou de chegar bem próximo ao prêmio principal.

No entanto, para cada número extra que você marca em uma cartela, o valor aumenta. Com isso, muitas das vezes pode ficar difícil de realizar o pagamento sozinho.

Pensando nisso, a Loterias Caixa garante a possibilidade de fazer isso através de bolões. Nesse caso, há a divisão igual do preço do volante entre várias pessoas que decidem participar dessa modalidade. Assim como, há a repartição igualitária do prêmio.

Além disso, existe também a possibilidade de você fazer um bolão informal. Dessa forma, basta entrar em contato com pessoas de confiança para apostar em uma única jogada e dividir o valor dela com elas. Porém, é necessário arcar com a palavra caso você consiga todo o prêmio, lembrando de dividir com elas igualmente.

Caso você não queira apostar os 15 números, nem realizar um bolão, existe a possibilidade da surpresinha. Com ela, não é preciso se preocupar quais números pensar em colocar na cartela. Pois, aqui, o sistema faz isso para você de maneira aleatória.

Ademais, os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda-feira a sábado. Com isso, são 6 chances de ganhar ao longo de uma semana. No entanto, caso em alguns dias seja feriado nacional, ele é postergado para o próximo dia útil.

Saiba como realizar as apostas

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, sendo, portanto de forma presencial, isto é indo a uma casa lotérica ou de maneira online.

Seja pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa é possível apostar até mesmo sem sair de casa. No entanto, é extremamente necessário cumprir o valor mínimo de apostas por compra, que é de 30 reais.

Confira o resultado 2528 da Lotofácil

No dia 23/05/2022, segunda-feira, o concurso 2528 na Lotofácil foi feito e o prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Portanto, se você realizou as suas apostas nessa, veja abaixo como ficou a disposição dos números. Assim, confira se eles estão de acordo com os que você jogou.

03, 12, 10, 22, 11, 20, 02, 07, 05, 24, 15, 13, 08, 23, 09.

Conseguiu verificar se você acertou os números e é um novo milionário? Pois, agora saiba como retirar o prêmio.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Realizar o resgate do seu prêmio da Lotofácil é muito tranquilo. A propósito, isso pode ser feito em uma casa lotérica. Com isso, pode ser a mesma que você realizou aposta ou outra de sua preferência, desde que, o valor não ultrapasse 1900 reais.

No entanto, caso seja um valor mais alto, é necessário fazer o resgate do seu prêmio em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Em qualquer um dos locais, será fundamental apresentar o comprovante de pagamento da aposta, pois é ele quem diz que você tem direito do resgate. Além dele, documento de identidade e CPF. Por fim, saiba que há um prazo de 90 dias para retirar o prêmio. Ou seja, caso ninguém compareça, o dinheiro volta para o Governo Federal e União.

Se você realizou a sua aposta no concurso 2528 Lotofácil, basta verificar as orientações acima para o resgate esse não foi dessa vez, continue apostando.