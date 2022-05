Confira o resultado 2532 da Lotofácil

As apostas da Lotofácil são sempre incríveis. Ainda mais, pois disponibilizam excelentes prêmios. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 2532 dessa jogatina, veja abaixo o resultado dele e também do anterior.

Além disso, confira como jogar, algumas dicas e também como fazer a retirada em caso de ganhos.

Confira o resultado anterior, o 2531 da Lotofácil

Na quinta-feira, dia 26/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2531 da Lotofácil esse é o prêmio aproximado era de 9 milhões de reais.

Logo, veja abaixo como ficou a disposição do sorteio e também a distribuição dos prêmios.

Os números sorteados foram os:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25.

15 acertos: 3 apostas vencedoras — 1 aposta premiada do canal eletrônico; 1 em Cabo Frio – RJ; 1 em Mogi das Cruzes – SP. Cada uma levou R$ 2.914.103,29;

14 acertos – 381 pessoas – R$ 1.985,99;

13 acertos – 16.050 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos — 222.511 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 1.313.658 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

A Lotofácil, como o próprio nome já diz, é uma jogada fácil. Pois, com apenas 25 números disponíveis dentro da sua cartela, é possível fazer uma aposta com a partir de 15 números até 20.

Aliás, a cada número que acrescenta na jogada, proporcionalmente o valor da cartela também sobe. Consequentemente, o preço do bilhete pode chegar a valores altíssimos.

No entanto, se você gosta muito de apostar e não quer perder a oportunidade de realizar as jogadas na Lotofácil, não se preocupe. Afinal de contas, existem os bolões. Então, nessa modalidade, é possível dividir o valor da cartela, assim como, o prêmio principal.

Além dessa possibilidade, é possível realizar as apostas através da surpresinha. Nesse método o sistema escolhe de maneira aleatória quais números colocar dentro da sua cartela e faz o preenchimento automático.

Há também o método da teimosinha. Aqui, você pode repetir o seu jogo por até 24 concursos consecutivos. Portanto, é o método perfeito para quem confia na própria aposta.

Ademais, os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias da semana. Sendo portanto realizados de segunda-feira a sábado, a não ser quando é feriado nacional.

Eles acontecem a partir das 20h e para participar do concurso que estiver vigente é necessário apostar até às 19h.

Saiba como realizar as apostas

É possível realizar as apostas através de 2 canais. Presencial e também virtualmente.

O modo presencial é através da casa lotérica, onde não há taxa mínima para participar da Lotofácil. Além disso, existe a possibilidade de apostar virtualmente pelo site ou aplicativo das loterias caixa.

No entanto, ao realizar as suas apostas online, é necessário cumprir o valor mínimo de jogadas para fechar o carrinho, que é de 30 reais. Além desse valor, também existe o limite máximo de apostas por dia que é de 945 reais.

Confira o resultado 2532 da Lotofácil

Na sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, ocorreu o sorteio da Lotofácil e o valor aproximado do prêmio máximo, foi de, aproximadamente, 1,5 milhão de reais.

Portanto, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Além disso, saiba se você tem direito a alguma premiação.

06, 18, 16, 03, 09, 25, 13, 17, 14, 04, 22, 12, 01, 10, 02.

Através desse resultado do sorteio já deu para saber se você é um novo milionário? Confira a sua cartela com muita cautela e não deixe passar nenhum número.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Caso você tenha conferido a sua cartela e viu o que é um dos felizardos a receber um dos prêmios disponíveis na Lotofácil, está no lugar certo. Pois, veja abaixo como fazer o resgate do seu valor.

Então, para os prêmios de até 1900 reais, é possível retirar em uma casa lotérica.

No entanto, quando esse valor é ultrapassado, só existe a possibilidade de fazer o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Além disso, valores acima de 10 mil, a transferência ocorre após dois dias úteis.

Nos dois locais, a retirada só ocorrerá, caso o ganhador leve consigo, o comprovante de pagamento da aposta. Afinal, é ele que te garante o direito de receber a premiação. Além disso, também é necessário levar documento de identidade e CPF.

Dessa maneira, se através da análise dos números sorteados acima, você já está se preparando para fazer a retirada, siga as nossas dicas e veja como é fácil resgatar o prêmio da Lotofácil.

Caso contrário, siga realizando as suas apostas até chegar ao seu prêmio desejado. Para isso, aposte na Lotofácil, mas aproveite as outras modalidades das Loterias Caixa.