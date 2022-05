Dentre as inúmeras apostas das loterias existe uma que é paixão nacional. Portanto, se você realizou a sua aposta hoje confira o resultado 5845 da Quina.

Então, com dedos cruzados, muita fé, uma grande torcida leia o artigo para a conferência do resultado.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5844

O sorteio anterior da Quina foi feito no dia 4/05/2022 a partir das 20h. O prêmio destinado para ele foi de aproximadamente 4,3 milhões de reais. Por isso, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados dessa jogatina.

34, 38, 39, 58, 67

Apesar de um ótimo prêmio não houve nenhuma aposta ganhadora do valor total. No entanto, houve outros ganhadores. Para isso, acompanhe abaixo.

R$8.951,60 para 51 pessoas que acertaram 4 números.

R$89,13 para as 4.878 jogos que acertaram 3 números.

R$3,50 para as 124.069 apostas com 2 acertos.

Saiba como jogar na Quina

Em primeiro lugar, a quina deveria ser conhecida como a aposta BB, barata e boa de jogar. Pois, a sua cartela tem 80 números disponíveis, das quais são necessários escolher entre 5 algarismos, no mínimo. Enquanto, 15, no máximo.

Acontece, que quanto mais números você adiciona em uma única cartela maior fica o valor dela. Portanto, dependendo da marcação que fez, você pode chegar a 6 mil reais.

Aliás, é importante saber que esse valor total não precisa ser pago sozinho. Afinal de contas, não é todo dia que é possível fazer jogadas tão caras assim. E a solução é bem simples.

Pois, existe a possibilidade de repartir o valor da aposta através de um bolão. Aqui, há duas alternativas: jogar em um pronto da própria caixa. Mas, se preferir, pode apostar com um que você queira montar com pessoas de sua confiança.

Desta forma, não sai pesado para ninguém. Assim, no final das contas todos ganham o prêmio repartido da mesma forma.

As apostas podem ser feitas através da surpresinha. Com ela, o sistema preenche de maneira aleatória a numeração necessária. Nesta modalidade, você não precisa se limitar apenas ao jogo tradicional onde é necessário elencar na cartela quais são os números que vem a sua cabeça no momento.

Mas caso você seja fiel aos seus números e queira prolongar as apostas com eles, saiba que é possível através da Teimosinha, onde a jogada perdura por diversos jogos consecutivos.

Então, os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado, o horário é sempre a partir das 20 h. No entanto, caso no dia aconteça um feriado nacional, ele será postergado para o próximo útil.

As apostas podem ser feita em uma casa lotérica. Ou se prefere ficar em casa, a maneira virtual também é válida. Para isso, faça seu jogo através do aplicativo ou site das loterias caixa.

Aliás, ainda falando do segundo modo, para realizar as apostas do modo virtual é necessário cumprir um valor mínimo e o máximo estipulado por dia. Sendo, portanto, 30 reais e 945 reais respectivamente.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5845

No dia 5/05/2022, quinta-feira foi realizado o sorteio do concurso 5845 da Quina. O prêmio estimado para o dia era de aproximadamente 9 milhões de reais.

Confira abaixo os 5 números sorteados e veja se eles coincidem com o que você apostou na sua cartela.

51, 67, 69, 22, 70.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

É possível retirar o prêmio da Quina em 2 locais a depender do valor a resgatar. Logo, caso ele seja inferior a 1900 reais, pode ir até uma casa lotérica e fazer a retirada. No entanto, sendo um prêmio superior, é possível apenas em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente do valor do prêmio, assim como da forma de retirar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, o comprovante de pagamento da aposta e o CPF.

Se você conferiu o resultado 5845 da Quina e percebeu que tem direito a resgatar algum prêmio, siga as orientações acima e veja como será fácil.

A propósito, tenha em mente que apesar de ser o detentor do prêmio não significa que no momento em que pisar no estabelecimento, sairá com o valor em mãos. Algumas transações podem levar até dois dias úteis. E caso, seja o ganhador, não ultrapasse o prazo de 90 dias para resgate do dinheiro.

Apesar de ter feito as apostas, caso não tenha sido dessa vez, continue apostando. Sendo assim, diversifique ainda mais as suas jogadas para aumentar as possibilidades de ganho. Afinal de contas, existe um universo de opções nas Loterias Caixa e é possível fazer uma fezinha ao dia para chegar ao resultado que pretende.

As apostas da Quina custam 2 reais. Portanto, é possível jogar durante um mês inteiro, com menos de 50 reais.