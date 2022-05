Então, fazer apostas na loteria é sempre uma possibilidade de virar milionário da noite para o dia. Portanto, se você fez a sua, confira o resultado 5846 da Quina. Além disso, confira mais informações sobre essa jogatina.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5845

Na quinta-feira dia 5/05/2022 o concurso 5845 da Quina foi feito e o seu prêmio estimado era de 9 milhões de reais. Logo, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados.

51, 67, 69, 22, 70.

Já imaginou um prêmio tão grande desse destinado para uma única pessoa? Mas, não foi isso que aconteceu. Então, confira como ficou a distribuição das premiações.

Duas apostas levaram o maior prêmio, ficando, portanto, com 4,6 milhões de reais cada uma. Aliás, uma foi para Belém – PA e a outra Rio de Janeiro – RJ.

R$7.555,08 para 79 pessoas que acertaram 4 números.

R$84,73 para as 6.716 que acertaram 3 números.

R$3,67 para as 154.579 apostas com 2 acertos.

Saiba como jogar na Quina

Diversos sorteios acontecem todos os dias quando o assunto é loteria. Consequentemente, várias pessoas ficam milionárias ou ganha, uma boa Fortuna com as suas premiações.

Primeiramente, a Quina é um jogo muito famosos nas loterias caixa. Além disso, têm muitas possibilidades de ganho, pois premia a partir de 2 acertos. Sendo que o maior deles é destinado para quem conseguir cravar os 5 números sorteados.

Então, a cartela do jogo da Quina que tem 80 números disponíveis e para participar é necessário preencher, no mínimo, 6 deles. Neste caso, o valor dessa aposta será de 2 reais.

Enquanto, a cada número que você seleciona dentro da mesma cartela, a aposta fica mais alta. Com isso, fica bastante difícil de pagar de uma vez só, devido ao seu valor alto. Aliás, 15 é a quantidade máxima de números para selecionar. Com isso, o jogador deve desembolsar cerca de R$ 6.000,00.

Visando isso, a loteria caixa oferece a possibilidade de participar de bolões. Nesta modalidade, diversas pessoas fazem a mesma jogada. Assim, repartindo o valor da aposta e também o do prêmio.

Vale lembrar que os sorteios da Quina são feitos de segunda a sábado sempre a partir das 20 h. Para quem deseja participar do concurso vigente é necessário realizar as apostas até às 19h.

Além disso, existe a possibilidade de jogar através do canal virtual seja pelo site ou aplicativos da caixa. No entanto, para fechar o carrinho de compra e por este e-mail é preciso cumprir o valor mínimo de 30 reais. O que por um lado é bom, já que você pode fazer uma compra grande com diversas jogadas para chegar ao prêmio. Aliás, há o limite máximo de R$ 945,00 para apostar.

Já no canal presencial, o que é numa casa lotérica, não existe valor mínimo a ser cumprido. Podendo realizar a aposta pagando apenas 2 reais.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5846

O concurso 5846 da Quina foi feito no dia 6/05/2022. O prêmio estimado para o dia era de 700 mil reais.

Portanto, se você realizou as suas apostas nessa jogatina imperdível confira abaixo quais foram os números sorteados. Dessa forma, veja se você levou a melhor nesta. Dedos cruzados, boa sorte e confiança no que você apostou.

05, 73, 59, 66, 57.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Resgatar um prêmio ganhado na loteria é uma sensação única e não é tão trabalhoso como acreditam ser.

Como a Quina é um jogo que que permite premiações a partir de 2 acertos, a retirada do prêmio dependerá do valor por que o participante tem a receber.

Geralmente, os valores até 1900 reais, você pode resgatar em uma na casa lotérica, que pode ser a da preferência do ganhador.

Enquanto que valores acima, valores acima, só pode retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Para fazer a transferência para sua conta ou resgate, preste atenção na documentação. Pois, em qualquer um dos locais é necessário apresentar o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade com foto e CPF.

Independente do valor a retirar, o ganhador pode solicitar que uma pessoa faça essa retirada por ele. Para isso, deve apresentar uma procuração nominal dando-lhe os poderes para tal. Em ambos os casos, saiba que o ganhador tem um prazo de 90 dias para resgatar o prêmio.

Se você realizou as suas apostas no concurso 5846 da Quina e conseguiu arrematar um prêmio, logo acima você já sabe como fazer a sua retirada.

Caso não tenha sido dessa vez, continue tentando e diversificando as suas apostas para num futuro próximo você chegar ao resultado que pretende. Afinal, há outros jogos além da Quina, e todas elas possuem prêmios maravilhosos.