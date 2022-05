Confira o resultado 5855 da Quina

Em mais 1 dia de apostas no universo das loterias caixa, quem realizou o jogo no concurso 5855 da Quina, basta conferir. E assim, saber se o tão sonhado prêmio milionário já tem destino.

Todos os dias, acontecem diversas premiações em decorrência dos inúmeros jogos nas loterias caixa. Portanto, fique de olho e saiba como apostar com as informações que daremos logo abaixo.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5854

Na segunda-feira, dia 16/05/2022, realizou-se o sorteio do concurso 5854 da Quina. Com isso, a premiação era de aproximadamente 5,5 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 5 números sorteados:

43, 59, 35, 28, 50.

Em mais um dia de sorteio não houve premiação para a aposta com as 5 dezenas sorteados principais. Sendo assim, veja abaixo como ficou a disposição das premiações.

Não houve aposta vencedora com 5 acertos;

R$5.685,73 para 82 pessoas que acertaram 4 números.

R$87,97 para as 5.047 que acertaram 3 números.

R$3,43 para as 129.133 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Se existe algo fácil de fazer, certamente, é fazer aposta na loteria é uma delas. Afinal de contas, você precisa selecionar alguns números em uma cartela e pagá-la, simples assim.

Na Quina, são 80 números disponíveis em uma cartela e dentre eles é possível escolher de 5 a 15 números para participar do sorteio do concurso disponível.

Aliás, um fato curioso é que a Quina realiza 6 sorteios por semana. Então, eles acontecem de segunda-feira a sábado a cada semana.

Uma aposta simples com 5 números selecionados corresponde ao valor de 2 reais. No entanto, quanto mais dezenas você marcar dentro da sua cartela, o valor a ser pago torna-se maior. Isso ocorre, em decorrência das possibilidades maiores de receber o prêmio.

Dependendo do valor que for cobrado para realizar a aposta pode ficar inviável fazer o pagamento sozinho, mas não se preocupe. Pois, existem bolões que disponibilizam a possibilidade de repartir a quantia total para amenizar e ficar viável o pagamento. Mas, deve se manter em mente que a divisão do prêmio também ocorre.

Outras maneiras de jogar na Quina

Caso você não tenha a menor ideia de quais 5 números colocar dentro da sua cartela, existe uma jogada na loteria chamada surpresinha, onde o sistema escolhe de maneira aleatória os números para preenchimento dela.

No entanto, caso você seja um jogador fiel às dezenas que você coloca dentro do seu jogo, existe a possibilidade de prorrogá-lo para mais jogos consecutivos. Sendo assim, nesse caso o ideal é utilizar a teimosinha.

Além disso, é possível realizar as suas apostas em uma casa lotérica, de maneira presencial. Mas, caso não queira sair de casa, há a possibilidade de apostar pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Para isso, basta ter um celular ou computador e internet.

Aliás, no modo online existe um pré-requisito a cumprir para o pagamento da aposta. Deve fechar uma compra com no mínimo 30 reais para conseguir pagar. Enquanto, que no modo presencial não existe esse fator.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5855

No concurso anterior, como não houve acerto para a maior premiação, o valor para o concurso 5855 dobrou e a aposta vencedora dele levará 11 milhões de reais.

Na terça-feira, dia 17/05/2022, foi realizado o sorteio 5855 com uma milionária premiação. Portanto, para saber se você é o ganhador dessa aposta incrível, confira abaixo o resultado.

22, 17, 24, 34, 36.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Para retirar o seu prêmio é necessário que você veja quais foram as numerações que você acertou. Além disso, conferir qual é a premiação que receberá pela sua quantidade de acertos.

Para as premiações com valores inferiores a 1900 reais, é possível fazer o resgate em uma casa lotérica de sua preferência. No entanto, se ultrapassar essa quantia, só é possível realizar o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente do local, é imprescindível que o ganhador compareça com o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF.

Se após a conferência do resultado 5855 da Quina você percebeu que tem direito ao resgate do prêmio, basta seguir as dicas acima para realizar a retirada. Por último, um aviso: você tem até 90 dias para retirar o dinheiro.

No entanto, se não foi dessa vez, continue apostando. Para isso, invista em maior quantidade de jogos por semana para aumentar ainda mais as suas chances de ganhar. Além disso, uma outra possibilidade é diversificar as suas jogadas, afinal, a loteria caixa disponibiliza inúmeras por semana.