Confira o resultado 5860 da Quina

Sem nenhuma dúvida, a Quina é uma jogatina super amada dentro do universo da loterias caixa. Portanto, se você realizou as suas apostas no concurso 5860, confira o resultado dele. Assim como, do jogo anterior logo abaixo.

Será que a sorte está a seu favor? Pois, veja se você é um sortudo nato, confira os resultados e saiba se um dos prêmios foi destinado a você.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5859

O sorteio do concurso 5859 foi feito no dia 20/05/2022. Aliás, o prêmio principal era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Veja agora quais foram os 5 números sorteados:

31, 36, 46, 53, 66.

Não houve aposta vencedora com 5 acertos;

R$11.752,25 para 28 pessoas que acertaram 4 números.

R$96,45 para as 3.249 que acertaram 3 números.

R$3,61 para as 86.601 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Realizar as apostas da Quina e concorrer a prêmios incríveis é muito fácil. Afinal, ela possui uma cartela com 80 números disponíveis. Dentre eles é necessário escolher a partir de 6 números e no máximo 15.

A cada número que você acrescenta dentro da mesma cartela, o valor do volante torna-se maior. Pois, as chances aumentam e é necessário equiparar a quantia que paga as maiores condições de ganhar.

Dependendo do valor a ser pago o preço não é fácil de pagar sozinho. Então, pensando nisso, existe a possibilidade de realizar bolões, onde há a divisão da quantia do volante para o pagamento. Além disso, e em caso de ganho, o recebimento é dividido também.

Além dessa opção, existe a surpresinha, onde o sistema escolhe por você as numerações da cartela. Isso é feito de maneira aleatória.

O valor de aposta de uma cartela com uma quantia mínima de números é de 2 reais. Com isso, dá para realizar 6 apostas por semana, 24 jogadas no mês por menos de 50 reais. A propósito, isso ocorre, por a Quina ser um dos jogos mais acessíveis da loterias caixa.

Por fim, os sorteios dela acontecem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h. Então, para participar do concurso vigente, ou seja, do mesmo dia, é necessário realizar as apostas até às 19h.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5860

Como ninguém conseguiu levar o 1,5 milhão de reais de concurso anterior, o prêmio para o concurso 5860 feito no dia 23/05/2022 acumulou e assim, foi de 2,3 milhões de reais.

Logo, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados e saiba se você tem direito a retirar algum prêmio:

34, 57, 66, 08, 43

Se pela conferência dos 5 números você conseguiu analisar que tem direito a algum prêmio, mas não sabe como retirar, veja as informações abaixo.

Saiba como fazer o resgate do prêmio da Quina

Para fazer o resgate do prêmio que você ganhou na Quina, basta seguir as dicas que daremos agora. Aliás, já adiantamos que é bem fácil de seguir.

Existe uma regra, onde o vencedor que conseguir os prêmios até 1.900 reais pode retirar diretamente em uma casa lotérica. Lá é possível até mesmo fazer a transação através das contas. Isto é, não é necessário a pessoa sair com o dinheiro em mãos.

No entanto, para prêmios maiores do que esse valor, principalmente os milionários, a retirada só pode ser feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Quando o valor ultrapassar 10 mil reais, a realização da transferência pode ocorrer em até 2 dias úteis.

É fundamental que o ganhador leve consigo o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade e CPF. Na ausência de um desses documentos, não é possível retirar o seu prêmio seja na casa lotérica ou na agência bancária.

Aliás, um último recado: o ganhador deve resgatar o prêmio em até 90 dias, contando da data de divulgação do concurso. Caso contrário, o dinheiro tem como destino, diversos programas do Governo Federal, como o Fies.

Se você realizou a sua jogada nesse concurso e finalmente conseguiu ver uma luz no fim do túnel com esse prêmio recebido, retire o e comece a usufruir do que é seu.

No entanto, se não foi dessa vez, não fique frustrado e procure investir em mais jogadas dentro da Quina ou no infinito universo de apostas da Loterias Caixa. Certamente, deve existir um jogo que se encaixe no seu estilo de apostas e também no seu bolso.

Sendo assim, diversifique suas jogadas e continue fazendo a sua fezinha acreditando que a sua hora vai chegar. Pois, ela sempre chega para quem confia e faz a sua parte.