Confira o resultado 5861 da Quina

Uma das apostas mais tranquilas de se jogar na loteria é a Quina. Portanto, se jogou para o concurso 5861 dessa jogatina, confira logo abaixo o resultado dos sorteios anterior e o atual.

Além disso, veja informações de como jogar e também como resgatar o seu prêmio.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5860

No dia 23/05/2022, segunda-feira, foi feitoo o sorteio 5860 da Quina. Com isso, seu prêmio principal tinha o valor de aproximadamente 2,3 milhões de reais.

Portanto, veja abaixo quais foram os 5 números sorteados. Aliás, não houve vencedor com 5 acertos. No entanto, confira quem acertou menos:

34, 57, 66, 08, 43.

Não houve aposta vencedora com 5 acertos;

R$ 5.881,88 para 60 pessoas que acertaram 4 números.

R$78,27 para as 4.294 pessoas que acertaram 3 números.

R$3,10 para as 108.227 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar no jogo da Quina

Fazer as apostas na Quina é muito simples. Para isso, é necessário marcar no mínimo 5 números e no máximo 15, disponíveis dentro de uma cartela com 80 unidades.

Aliás, o valor de uma aposta com o mínimo marcado é de 2 reais. No entanto, quanto mais números colocar em uma única cartela, mais chances a pessoa tem de ganhar.

Acontece, que justamente por aumentar as chances de chegar mais perto do prêmio, o valor da aposta torna-se maior a cada número que é acrescentado nela. Dessa maneira, existem cartelas que chegam a mais de 12 mil reais.

Felizmente, é possível dividir o valor dessa jogatina, ficando mais viável o pagamento da aposta. Isso pode ser feito através dos bolões que a caixa disponibiliza. Assim como, você pode mesmo criar e assim, chamar pessoas conhecidas, amigos, familiares para participar.

Além dessa opção de compartilhar o valor total da aposta e também dividir o prêmio, há outra modalidade. No entanto, essa tem o intuito diferente. A propósito, se chama surpresinha. Nessa categoria, é o sistema quem preenche por você a cartela de apostas. Assim, não há necessidade de selecionar os números.

Nesse tipo de jogada, fica a cargo do destino quais números serão colocados e também se a sorte estará a seu favor.

Os sorteios da Quina acontecem quase todos os dias da semana, sendo, portanto, realizados de segunda-feira a sábado. No entanto, quando há feriado nacional, eles são adiados para o próximo dia útil.

Para realizar as apostas nessa jogatina é necessário fazer isso em uma casa lotérica ou através da maneira virtual.

No modo online é possível fazer as apostas pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Para acessar é necessário ser maior de 18 anos. Além disso, para fechar o pagamento é preciso jogar até completar o valor de 30 reais. No entanto, caso queira jogar mais, há o limite máximo de 945 reais.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5861

Na terça-feira, dia 24/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 5861 da Quina e seu prêmio principal era de aproximadamente 3,2 milhões de reais.

Veja abaixo como ficaram os números sorteados e saiba se você já pode se considerar um premiado das loterias.

11, 50, 74, 44, 39.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Retirar o prêmio da Quina pode ser feito de 2 maneiras, já que essa jogada permite premiações a partir de 2 acertos.

Sendo assim, para prêmios que possuam uma remuneração até 1900 reais, é possível retirar o dinheiro em uma casa lotérica de sua preferência. Aliás, pode ser a mesma que você realizou a aposta ou outra.

Já para as premiações que ultrapassam o valor de 1900 reais, só é possível fazer a retirada em uma agência bancária e ela tem que ser da Caixa Econômica Federal.

Em ambas as formas, o procedimento só tem sucesso ao apresentar os documentos a seguir: identidade e CPF. Além disso, é fundamental a apresentação do comprovante de pagamento da aposta, pois é ele quem diz que você tem direito ao recebimento do prêmio.

Após a conferência do resultado, se você tem direito a receber alguma das premiações destinadas ao concurso 5861 da Quina, basta seguir as orientações dadas. Assim como, proceder de maneira sigilosa para o recebimento do seu prêmio. No entanto, para este caso, é preciso fazer uma procuração.

Por último, saiba que se ninguém for resgatar o prêmio do concurso 5861 da Quina em até 90 dias, o ganhador perde o direito de retirá-lo. Pois, a partir do fim do prazo, o dinheiro retorna ao Governo Federal.

Caso não tenha sido dessa vez, com menos de 50 reais ao mês é possível realizar todas as apostas da Quina e concorrer aos diferentes concursos que estiverem vigentes no dia. Continue apostando e diversificando as suas jogadas para cada vez mais ficar mais perto do prêmio.