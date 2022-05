Confira o resultado 606 da Dia de Sorte

Será que a sorte está a seu favor? Então, se você apostou no concurso 606 da jogada Dia de Sortem veja abaixo como ficou o resultado do sorteio. Além disso, saiba também do concurso anterior e como realizar as suas apostas.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 605

O sorteio anterior foi feito no dia 17/05/2022. Pois, o concurso de número 605 tinha valor aproximado para o pagamento 150 mil reais. Sendo assim, veja abaixo quais foram os números que saíram no sorteio e como ficou disponibilizada a premiação.

09, 10, 20, 23, 27, 29, 31.

Não houve vencedores com 7 acertos;

Com 6 acertos, 27 pessoas ganharam R$2.820,63;

162 pessoas ganharam R$20,00 por 5 acertos e

049 pessoas ganharam R$4,00 reais por 4 acertos.

E 44.433 pessoas acertaram o mês da sorte que foi Dezembro e ganharam R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas nessa jogatina do Dia de Sorte

A jogatina do Dia de Sorte é muito simples. A cartela contém 31 números que correspondem aos dias do mês. Ademais, também tem os 12 meses do ano.

Os ganhos começam quando você acerta só o mês ou a partir de 4 acertos dentro da cartela. No entanto, é claro que os valores são proporcionais a quantidade de acertos. Portanto, o maior prêmio se destina a quem acertar os 7 números sorteados.

Apostar no dia de sorte é muito simples. Pois, são 31 números, mas você precisa apostar entre 7 a 15.

Quanto mais números são colocados dentro de uma única cartela, mais perto do prêmio você chega. Consequentemente, o valor dela ficará maior, podendo chegar a mais de 12 mil reais.

Caso fique inviável realizar o pagamento de uma cartela com um valor tão alto assim, existe a possibilidade de dividi-lo através de um bolão. Desta forma, o valor é repartido e em caso de ganho, a premiação também.

Enfim, os sorteios são feitos todas as terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados, desde que não haja feriado nacional. Para participar do concurso que estiver vigente é necessário realizar as jogadas até às 19 h, pois, os sorteios começam às 20 h.

Onde é possível fazer a aposta?

É possível realizar as apostas em 2 locais. De maneira presencial em uma casa lotérica ou de maneira online através do site, ou aplicativo das loterias caixa.

Ao fazer as apostas online é necessário cumprir um valor mínimo de 30 reais por jogada para efetuar o pagamento da compra do carrinho. No entanto, para apostar presencialmente, não existe esse requisito. Na verdade, basta apenas pagar uma cartela com a quantidade mínima de números que selecionou.

No entanto, para quem gosta de jogar em muitas apostas ao dia, para fazer isso online deve ficar atento ao valor máximo estabelecido como o limite diário que é de 945 reais.

Veja o resultado do concurso 606

Na quinta-feira dia 19/05/2022, o sorteio do concurso 606 da dia de sorte foi feito. O prêmio estipulado para o dia foi de 300 mil reais. Veja abaixo quais foram os 7 números que saíram no sorteio e também qual foi o mês da sorte.

Será que você está com essa sorte toda? Confira abaixo.

Os 7 números foram: 31, 13, 17, 07, 16, 03, 14

O mês sorteado foi o: Janeiro

Veja como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Resgatar o seu prêmio é a parte mais fácil a ser feita. Basta você dirigir-se a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, caso o seu valor seja superior a 1900 reais.

No entanto, se o que você tem a receber é inferior a 1900 reais, é possível fazer a retirada em uma casa lotérica. Inclusive podendo receber em pouquíssimo tempo e até mesmo através de uma transferência.

De uma maneira ou de outra, exige-se o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade com foto e CPF.

Se você realizou as suas apostas e tem certeza que tem direito a algum prêmio, siga as orientações acima e veja a melhor forma de retirá-lo. Aliás, vale ressaltar que o ganhador tem até 90 dias para retirar o dinheiro. Caso contrário, o prêmio vai para os principais programas do Governo Federal, como o Fies, por exemplo.

Porém, caso não tenha sido desta vez, procure diversificar as suas apostas e aumente as suas possibilidades de ganhar. Afinal, existem diversos jogos da loteria além do dia de sorte. Sendo assim, você pode continuar apostando no seu queridinho e também em outros.