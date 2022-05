Confira o resultado do concurso 1781 da Timemania

A Timemania não para e se você realizou as suas apostas para o concurso 1780 confira o resultado. Sendo assim, veja se você foi certeiro na escolha dos números.

Afinal, o brasileiro é mundialmente conhecido por amar futebol. Então já imaginou ter um jogo de loteria onde é possível usar essa paixão a seu favor? Pois, no Timemania você pode. Veja tudo sobre esse jogo e os resultados dos concursos logo abaixo.

Conheça o jogo da Timemania

A Timemania é um jogo da Loterias Caixa e tem na sua cartela 80 números disponíveis para realizar a aposta. Dentre eles, é possível selecionar 10 em uma jogada única.

No entanto, diferente dos outros jogos, não é possível selecionar mais ou menos números no jogo. Além disso, ainda há o sorteio do time do coração, isto é, mais uma chance de ganhar.

No entanto, apesar de apostar 10 números, apenas 7 são sorteados durante os sorteios. Portanto, de certa forma, aumenta as suas chances já que a jogatina é feita com 3 números a mais.

O jogo da Timemania proporciona 3 sorteios por semana. Então, para apostar e concorrer ao prêmio vigente do dia é necessário fazer isto até às 19h daquele dia.

Então, como já foi dito, você pode diversificar as suas apostas. Aliás, uma dessas maneiras é optar pela surpresinha. Aqui, o sistema preenche os números da cartela de forma aleatória.

Sendo assim, é possível realizar as apostas em uma casa lotérica, dentro do horário de funcionamento dela. No entanto, caso você não queira se deslocar até uma, existe a possibilidade de jogar na sua própria casa.

Isso é possível através do site ou aplicativo da loterias caixa. Pois, não há horário de funcionamento para realizar as jogatinas. O único requisito que deve cumprir é o valor mínimo que é de 30 reais, e o máximo de 945 reais, para fechar a compra.

Cada cartela quando feita a aposta única tem o valor de 3 reais. Sendo assim, caso a pessoa opte por jogar online, poderá fazer 10 fezinhas dessa para cumprir o valor mínimo estabelecido.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1780

O prêmio desse concurso 1780 era de aproximadamente 16 milhões de reais. O sorteio foi feito no sábado dia 07/05/2022 a partir das 20 h.

Os números abaixo foram os 7 sorteados, mas ninguém conseguiu acertá-los e com isso não houve a premiação máxima.

07, 18, 23, 43, 50, 67, 74

Confira quais foram os outros ganhadores com menos acertos.

6 acertos – 21 ganhadores – R$21. 928, 65

5 acertos – 579 ganhadores – R$1.027, 99

4 acertos – 10.490 ganhadores – R$9,00

3 acertos – 54.471 ganhadores – R$3,00

O time do coração foi: Santos – SP. Sendo assim, 67.570 pessoas levaram R$7,50 por acertarem.

Confira o resultado do concurso 1781

No sábado, dia 10/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 1781 da Timemania. Agora, veja abaixo quais foram os números sorteados e o time do coração. Sendo assim, saiba se a sua intuição estava certa sobre quais números colocar na sua cartela.

Números: 03, 06, 21, 42, 15, 20, 34.

Time do coração: VASCO — RJ

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

Você pode retirar os prêmios de qualquer aposta da Loteria Caixa em uma casa lotérica, desde que o valor não ultrapasse 1.900 reais.

Então, para valores acima desse, é necessário dirigir-se até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal e fazer a transação para retirar o seu prêmio.

Tanto em um local como em outro é necessário apresentar o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade com foto e CPF.

Imagine, que você tenha sido o grande vencedor dessa jogatina e ganhou o prêmio máximo. Contudo, deseja manter a sua identidade em sigilo e não quer comparecer até a agência bancária. Bom, fique tranquilo.

Afinal, existe a possibilidade de retirar o seu dinheiro, sem a necessidade de se expor. Para isso, escolha uma pessoa de confiança para ser seu procurador. Então, com a documentação adequada, ela fará a retirada do prêmio.

Aliás, saiba que há um prazo máximo para resgatar o prêmio, que é de 90 dias. Se caso ninguém se pronunciar, o prêmio será transferido para programas do Governo Federal.

Enfim, o resultado do concurso 1780 da Timemania pode fazer você ser milionário, assim como, pode acumular para uma próxima vez. Dessa maneira, fique atento aos próximos sorteios. Para isso, acompanhe as nossas notícias. S

Logo, se você já conferiu os seus números e sabe que não foi dessa vez, continue apostando. Além disso, opte por diversificar as suas apostas para aumentar ainda mais as chances de ganhar.