Confira o resultado do concurso 1790 da Timemania

Existe uma aposta em que é possível juntar futebol e jogos de sorte. Portanto, se você realizou suas apostas no concurso 1790 da Timemania, faça a conferência do resultado e veja muito mais.

Além disso, saiba qual foi o resultado anterior, como ficou a distribuição das premiações, como apostar na Timemania. E por fim, como fazer o resgate do seu prêmio.

Conheça o jogo da Timemania

A Timemania é uma aposta com 80 números disponíveis dentro da sua cartela. Sendo assim, para realizar as jogadas é necessário apostar 10 números em uma jogada única.

Apesar de apostar uma vez, é possível fazer a escolha dos números de forma aleatória, pela jogada da surpresinha. Aqui, é o sistema quem realiza o preenchimento da cartela.

Aliás, os jogos podem ser feitos em uma casa lotérica. Assim como, virtualmente. Desta segunda maneira é possível jogar pelo site ou aplicativo das loterias caixa.

No entanto, quando a aposta é feita virtualmente existe um valor mínimo a ser cumprido, que é de 30 reais por jogada. Além disso, para as pessoas que buscam apostar com veemência, também existe o valor máximo, que é o limite diário de 945 reais.

Por fim, os sorteios da Timemania acontecem às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Dessa maneira, as jogadas devem acontecer até as 19h. Isso porque os sorteios acontecem a partir das 20 h.

Com a Timemania é possível juntar a sua paixão por futebol e também por jogos das loterias. Sendo assim, não deixe de realizar as suas apostas, seja presencial ou virtualmente.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1789

No sábado, dia 28/05/2022, ocorreu o sorteio do concurso 1789 da Timemania. O prêmio para esse dia foi de aproximadamente 24 milhões de reais. No entanto, não houve apostas vencedoras com 7 acertos. Por esse motivo, o valor acumulou para o próximo dia de sorteio.

Veja abaixo quais foram os 7 números sorteados e saiba como ficou a disposição dos prêmios.

17, 27, 33, 36, 57, 64, 74.

6 acertos – 10 ganhadores – R$31.280,13

5 acertos – 396 ganhadores – R$1.128,43

4 acertos – 7.481 ganhadores – R$9,00

3 acertos – 69.823 ganhadores – R$3,00

O time do coração foi: BOTAFOGO – SP. Portanto, 15.247 pessoas levaram R$7,50 por acertarem

Confira o resultado do concurso 1790

Na terça-feira, dia 31/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 1790 Da Timemania.

O valor do sorteio foi de aproximadamente 26 milhões de reais. Portanto, saiba se você foi o grande vencedor dessa aposta que já vem acumulada de outros jogos.

Veja abaixo quais foram os 7 números sorteados. Além disso, confira também o time do coração.

Números: 30, 23, 39, 08, 57, 06, 45.

Time do coração: Paraná – PR

Veja como retirar o seu prêmio da Timemania

Se você conseguiu acertar um dos valores que possibilitam prêmios da Timemania, seja a partir de 3 acertos ou apenas o time do coração, você precisa saber onde retirar o seu valor e nós iremos ajudá-lo com isso.

Sendo assim, os prêmios que possuem valor até 1900 reais você pode retirar em uma casa lotérica. Enquanto, os prêmios que são superiores a esse valor, o resgate só pode ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você consiga fazer a retirada, é imprescindível levar consigo documento de identidade com foto, CPF e também comprovante de pagamento da aposta.

Se você realizou as suas apostas nesse mundo futebolístico das loterias e conseguiu conquistar um dos prêmios, observe atentamente as informações acima. Em seguida, dirija-se ao local de retirada nos dias e horários de funcionamento.

Enquanto, para os sorteios que acontecem nos finais de semana, você pode retirar o prêmio apenas a partir do próximo dia útil. Ou seja, a partir de segunda-feira. No entanto, se nesse dia for feriado, aguarde o próximo dia útil para poder proceder com o resgate.

Aliás, é importante ressaltar que o ganhador tem até 90 dias para resgatar o prêmio. Ou seja, caso ninguém apareça, o dinheiro retorna para o Governo Federal. Em seguida, vários programas, como o Fies (Financiamento Estudantil) recebem o prêmio da loteria.

Caso não tenha sido dessa vez, continue investindo as suas jogadas dentro desse universo das loterias. Afinal, é provável que um dia você consiga realizar o sonho do tão esperado prêmio milionário, como foi o caso do concurso 1790 da Timemania.

A propósito, é importante salientar que além dessa jogada, existe também diversos outros jogos disponíveis. Aliás, alguns possuem sorteios de segunda a sábado, sendo possível conciliar a sua jogada com outros.