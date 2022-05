Confira o resultado do concurso 2319 da Lotomania

Fazer as jogadas da Lotomania possibilita o ganho de diversos prêmios. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 2319 veja como ficou o resultado.

Além do resultado do concurso, veja também o do anterior. Assim como, jogar também como ficou a premiação distribuída.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2318

Na sexta-feira, dia 27/05/2022, foi feito o sorteio do concurso 2318 da Lotomania. O prêmio para esse concurso foi de aproximadamente 10,5 milhões de reais. Agora, veja abaixo quais foram os números sorteados e também como ficou a distribuição da premiação.

Os 20 números sorteados foram os seguintes:

96, 22 76, 23, 81, 31, 07, 71, 11, 100, 79, 59, 84, 17, 60, 66, 16, 57, 94, 49.

Não houve nenhum ganhador dos 20 acertos, no entanto, apostas mais baixas ganharam. Veja abaixo:

19 acertos, 14 pessoas ganharam R$ 25.684,42;

18 acertos, 76 pessoas ganharam R$ 2.957,09;

17 acertos, 750 pessoas ganharam R$ 299,65;

16 acertos, 4.997 pessoas ganharam R$ 44,97;

E acertando 15 números, 22.995 pessoas ganharam R$ 9,77;

Com zero acertos, não houve nenhuma aposta ganhadora.

Apostar na Lotomania é fácil, veja abaixo:

A cartela da Lotomania possui 100 números disponíveis. No entanto, apesar dessa grande quantidade, as chances de ser premiado são gigantescas. Entenda o porquê.

Então, cada aposta da Lotomania tem 50 números marcados por cartela. Não existe a possibilidade de aumentar ou diminuir esses números. Porém, apesar de apostar tantos números, só são sorteados 20 deles.

Caso você não queira realizar a marcação de 50 números dentro da sua cartela, é possível selecionar a jogada surpresinha. Por meio dessa modalidade, o sistema escolhe de maneira aleatória quais números selecionar para dentro da sua cartela.

Os sorteios da Lotomania acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e também às sextas-feiras. Eles ocorrem a partir das 20h. Por isso, para participar do sorteio que estiver vigente, é necessário apostar até às 19h.

É possível apostar na casa lotérica e também on-line. Enquanto, no modo virtual as jogadas podem ser feitas pelo site ou aplicativo da loterias caixa. Cada fechamento de compra precisa de, no mínimo, 30 reais para fechar o carrinho.

Confira o resultado do concurso 2319

Na segunda-feira, dia 30/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2319. Com isso, o prêmio para quem acertasse os 20 números foi de, aproximadamente, 11,5 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os números sorteados. Assim, saiba se você foi o grande sortudo de levar essa grande fortuna.

01, 43, 97, 28, 67, 26, 75, 19, 07, 94, 23, 77, 33, 65, 31, 84, 53, 89, 71, 35

Conseguiu fazer a conferência e descobriu se você é o grande detentor de toda essa bolada?

Outra maneira de conquistar prêmios na Lotomania

Por incrível que pareça, a Lotomania distribui prêmios a partir de 0 acertos. Isso mesmo, se você não acertar nada, pode ganhar uma premiação incrível também.

Além disso, ela distribui prêmios para 15 até 20 acertos, sendo 20 o que leva a maior bolada. Em suma, é possível você ser um azarado/sortudo quando o assunto é a Lotomania.

Fazer é a retirada do seu prêmio é simples

Para fazer a retirada do seu prêmio é possível saber em média quanto você tem a receber. Pois, isso interfere diretamente no local do resgate do seu dinheiro.

Então, os prêmios que não ultrapassam o valor de 1900 reais você pode retirar diretamente em uma casa lotérica. No entanto, os que ultrapassam este valor, só pode retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Para retirar, é necessário comparecer ao local no dia útil seguinte ao sorteio. Além disso, deve também respeitar o horário de funcionamento do estabelecimento. Ademais, é necessário levar o comprovante de pagamento da sua jogada, documento de identidade e também CPF.

Aliás, por último, vale ressaltar que há um prazo de 90 dias para ter acesso ao prêmio. Então, se perder esse prazo, o dinheiro retorna ao Governo Federal e tem como destino, diversos programas, como o Fies, o financiamento estudantil.

Se você foi um felizardo neste último concurso, basta seguir as instruções e ter acesso ao seu prêmio. Caso não tenha sido dessa vez, continue apostando e variando as suas jogadas. Dessa forma, é mais fácil de aumentar as suas chances de chegar mais perto do prêmio.

Com 3 chances de ganhar por semana, a Lotomania disponibiliza grandes prêmios. Logo, com eles é possível conquistar diversas possibilidades.

Além dessa jogada existe também a possibilidade de ganhar em outros jogos da loteria, pois existe um universo de jogadas pronto para receber as suas apostas. Sendo assim, invista em mais de um dos inúmeros jogosFoto para dobrar as suas chances de chegar perto do tão sonhado prêmio milionário.