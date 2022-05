Confira o resultado do concurso 247

Em um universo tão vasto como o das loterias, existe uma aposta que se destaca pelo seu nome. Pois, muitas pessoas acreditam que o 7 é o número da sorte.

Portanto, se você realiza apostas e fez a sua no concurso 247 da Super Sete, veja abaixo como foi o resultado dele e também do anterior. Bem como, a maneira correta de realizar as suas apostas nessa jogatina.

Confira o resultado do sorteio anterior, o 246

Realizou-se na sexta-feira, dia 20/05/2022, o sorteio do concurso 246 da Super Sete. O prêmio estipulado foi de aproximadamente 1,8 milhão de reais. Sendo assim, veja abaixo como ficou o sorteio.

1ª Coluna – número sorteado: 4

2ª Coluna – número sorteado: 9

3ª Coluna – número sorteado: 0

4ª Coluna – número sorteado: 5

5ª Coluna – número sorteado: 4

6ª Coluna – número sorteado: 9

7ª Coluna – número sorteado: 3

Não houve aposta vencedora com 7 acertos. No entanto, houve premiações para quem acertou de 3 a 6 algarismos. Veja abaixo:

6 acertos – 1 pessoa – R$29.558,16

5 acertos – 35 pessoas – R$ 1.206,45

4 acertos – 589 pessoas – R$71,69

3 acertos – 5.831 pessoas – R$5,00.

Saiba como apostar na Super Sete

A Super Sete não é uma aposta muito comum. Então, para realizar a sua jogatina nela é necessário escolher ao menos um número por coluna.

Como o próprio nome já diz, a jogada possui 7. Ou seja, são 7 colunas e nelas é necessário selecionar e marcar entre um a 3 números de zero a 9.

É claro, que quanto mais números de você colocar dentro de uma única jogada, podendo ser 7 ou até 21, mais alto ficará o valor a ser pago.

Pensando nisso, é possível realizar bolões, onde o valor total de uma aposta grande é dividido, assim como o prêmio. Desta forma, as chances de ganhar aumentam e o valor fica mais acessível para quem realizar as jogadas.

Além dessa opção, existe a surpresinha, que é uma jogada onde o sistema escolhe por você, de maneira aleatória, quais são os números para a sua cartela por você.

Por fim, os sorteios da Super Sete acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e também às sextas-feiras. Então, o horário de início é sempre a partir das 20h e para realizar as apostas para o concurso que estiver vigente é necessário realizá-las até às 19h.

Saiba onde fazer a sua aposta

As apostas para as jogadas da Super Sete podem ser feitas de maneira presencial, em uma casa lotérica ou de maneira online.

A comodidade que o modo online traz, definitivamente, agrada muitas pessoas. Pois, através do seu site ou aplicativo da loterias caixa é possível realizar as suas apostas sem sair de casa.

No entanto, existe um valor mínimo para pagamento online, que é de 30 reais por jogada. Se você gosta de apostar muito, deve ficar atento também ao valor máximo que é de 945 reais ao dia.

Confira o resultado do sorteio do concurso 247

Na segunda-feira, 23/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 247 da Super Sete e seu prêmio principal foi de 1,9 milhão de reais.

Para saber se você colocou os números certos nas colunas, veja abaixo como ficou a disposição dos números e saiba se ele já tem destino.

1ª Coluna – número sorteado: 0

2ª Coluna – número sorteado: 9

3ª Coluna – número sorteado: 9

4ª Coluna – número sorteado: 5

5ª Coluna – número sorteado: 0

6ª Coluna – número sorteado: 5

7ª Coluna – número sorteado: 5

Saiba como retirar o seu prêmio da Super Sete

Saber quais são os números e colocar na sua cartela para conquistar o prêmio é a parte mais difícil. Dessa maneira, retirá-lo definitivamente é mais fácil.

Como a Super Sete disponibiliza prêmios a partir de 5 reais, desde que você acerte 3 números, é possível retirar o dinheiro na casa lotérica, caso o valor não ultrapasse 1900 reais.

Acima disso, só é possível fazer o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

É muito importante, que o ganhador leve o comprovante de pagamento da aposta que fez. Bem como, documento de identidade e CPF. Sem esses documentos, a retirada torna-se inviável.

Além disso, o vencedor não deve ultrapassar o prazo de 90 dias para ter o prêmio em mãos. Pois, caso contrário, o dinheiro volta para o Governo Federal e tem como destino, diversos programas como o Fies, por exemplo.

Caso você tenha feito a aposta no concurso 247 da Super Sete e percebeu que tem direito a algum prêmio, analise as informações acima e saiba onde é possível fazer a retirada.