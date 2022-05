Confira o resultado do concurso 250 da Super Sete

De fato, jogar é uma paixão nacional. Portanto, aproveitar a superstição para realizar as suas fezinhas é com a Super Sete mesmo. Se você realizou as suas apostas no concurso 250 da Super Sete, veja abaixo qual foi o resultado. Além disso, saiba também como ficou a disposição da premiação desse e do anterior.

Ademais, aprenda a jogar e nunca mais deixe a chance de ganhar nessa jogada escapar. Com a Super Sete é possível receber premiações a partir de 3 acertos. Agora, saiba como jogar para conquistar você também o seu prêmio.

Confira o resultado do sorteio anterior, o 249

Na sexta-feira, dia 27/05/2022 ocorreu o sorteio do concurso 249 da Super Sete e o prêmio foi de aproximadamente 2,1 milhões de reais para quem acertasse os 7 números nas 7 colunas. Veja abaixo como ficou o resultado e também a distribuição da premiação.

1ª Coluna – número sorteado: 8

2ª Coluna – número sorteado: 7

3ª Coluna – número sorteado: 6

4ª Coluna – número sorteado: 7

5ª Coluna – número sorteado: 8

6ª Coluna – número sorteado: 2

7ª Coluna – número sorteado: 4

Não houve aposta vencedora com 7 acertos. No entanto, houve distribuição de prêmios menores. Veja abaixo:

6 acertos – 2 pessoas – R$14.180,02;

5 acertos – 29 pessoas – R$ 1.397,04;

4 acertos – 585 pessoas – R$69,25;

3 acertos – 5.697 pessoas – R$5,00.

Saiba como apostar na Super Sete

A Super Sete é uma aposta diferente da Loterias Caixa. Aliás, isso ocorre, pois, essa jogada é composta por 7 colunas. Então, nelas é possível realizar aposta com até 3 números em cada.

Para realizar as suas jogadas é necessário escolher ao menos um número por coluna. Como pode ver essa aposta é bastante simples. No entanto, existe a possibilidade de colocar mais números dentro de uma única cartela, totalizando 21. Mas, para isso, o valor do volante também aumenta.

Dependendo do valor é possível realizar aposta através de bolão. Nessa modalidade é possível dividir o valor da aposta, pois há mais de três participantes. Sendo assim, caso o prêmio saia para quem participa do bolão, há a divisão do prêmio também.

Além dessa opção, existe também a possibilidade de fazer a aposta através da surpresinha. Aqui, é o sistema realiza suas jogadas de maneira aleatória e faz o preenchimento da cartela.

Saiba onde fazer a sua aposta

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou através do modo online. Então, neste segundo caso, é possível realizar pelo site ou aplicativo da loterias caixa.

Cada aposta virtual deve cumprir o requisito mínimo de valor para o fechamento da compra, que é de 30 reais. Além disso, existe também o valor máximo que é o limite diário de 945 reais.

Os sorteios da Super Sete acontecem três vezes por semana, às segundas-feiras, quartas-feiras e também às sextas-feiras, salvo quando há feriado nacional. Para participar do concurso que estiver vigente é necessário jogar até às 19 h, pois eles acontecem sempre a partir das 20h.

Confira o resultado do sorteio do concurso 250

Na segunda-feira, dia 30/05/2022, ocorreu o sorteio do concurso 250 da Super Sete. O prêmio estimado foi de aproximadamente 2,25 milhões de reais para quem conseguisse acertar os 7 números das 7 colunas sorteados. Então, confira abaixo como ficou o resultado e saiba se a sua jogada é a que vai levar o prêmio vencedor.

1ª Coluna – número sorteado: 0

2ª Coluna – número sorteado: 7

3ª Coluna – número sorteado: 4

4ª Coluna – número sorteado: 1

5ª Coluna – número sorteado: 5

6ª Coluna – número sorteado: 7

7ª Coluna – número sorteado: 8

Saiba como retirar o seu prêmio da Super Sete

O resgate do prêmio pode ser feita em dois locais, a depender do valor do prêmio.

Existe uma regra simples: para prêmios de até 1.900 reais, pode retirar em uma casa lotérica de sua preferência. No entanto, para valores acima, só é possível fazer o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Nos dois locais de resgate, o procedimento só será feito, caso o ganhador compareça no local com comprovante de pagamento da aposta, pois é imprescindível provar que ganhou o prêmio. Além disso, precisa de documento de identidade e CPF.

Logo, se você acertou os números que já disponibilizam alguma premiação, basta conferir acima como retirar. Então, seguir as orientações dadas pelos funcionários dos estabelecimentos. Aliás, lembre-se que se ganhou, tem o prazo de 90 dias para resgatar.

Se não foi dessa vez, continue realizando as suas apostas. Afinal, uma hora a sorte pode sorrir para cada pessoa e pode ser para você. Para isso, diversifique os seus jogos.