Confira o resultado do concurso 2534 da Lotofácil

Existem diversas apostas dentro do universo da loteria, mas há uma que pelo nome já demonstra uma certa facilidade. Portanto, se você realizou a sua aposta no concurso 2534 da Lotofácil, veja abaixo como foi o resultado desse concurso.

Além disso, confira também o sorteio anterior, veja como jogar e como realizar as apostas nessa jogatina.

Confira o resultado anterior, o 2533 da Lotofácil

No sábado, dia 28/05/2022, aconteceu, o sorteio 2533 da Lotofácil e o prêmio era de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

Por isso, veja como foi o sorteio dos 15 números. Ademais, saiba também como ficou a distribuição dos prêmios menores.

04, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25.

Como não houve nenhuma aposta vencedora com 15 acertos, o prêmio que antes era de 1,5 milhão de reais passou a ser 4 milhões de reais.

15 acertos: nenhuma aposta foi vencedora;

14 acertos – 270 pessoas – R$ 1.584,97;

13 acertos – 7.502 pessoas – R$ 25,00;

12 acertos – 95.717 pessoas – R$ 10,00 e

11 acertos – 554.009 pessoas – R$5,00.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Com uma aposta com esse nome não dá para esperar outra coisa senão que ela seja fácil. Portanto, é justamente isso que a Lotofácil traz.

Sua cartela possui 25 números disponíveis. Com isso, dentre eles é possível assinalar entre 15 a 20.

Mas, vale lembrar que a cada número que você acrescenta dentro de uma única jogada, o valor automaticamente também aumenta.

Dependendo de quantos números você colocar, pode ficar inviável fazer o pagamento sozinho. No entanto, existe a possibilidade de participar de bolões. Através dessa modalidade, é possível dividir o valor da jogada e também o prêmio.

Além disso, existe a possibilidade de jogar com a surpresinha, que como o próprio nome já diz, é uma surpresa. Portanto, o sistema preenche de maneira aleatória, selecionando os números. Consequentemente, você só descobre quais são quando recebe o comprovante de pagamento da sua aposta.

Para fazer as jogadas é necessário ir a uma casa lotérica ou fazer a aposta pelo mundo virtual. Nesta segunda opção, é possível realizar pelo site ou aplicativo da loterias caixa.

Os dias de sorteio da Lotofácil acontecem de segunda-feira à sábado, sempre a partir das 20 h. Sendo assim, para concorrer ao sorteio do dia, é necessário realizar as apostas até às 19 h. Caso você resolva fazer isso online, é necessário ter a ciência que para fazer o fechamento da sua compra só é possível comprando, no mínimo, 30 reais em apostas.

Confira o resultado 2534 da Lotofácil

Na segunda-feira, dia 30/05/2022, foi realizado o sorteio 2534 da Lotofácil e o prêmio era de aproximadamente 4 milhões de reais. Logo, se você realizou as suas apostas nessa jogada, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados.

10, 16, 23, 17, 25, 15, 20, 08, 18, 21, 11, 12, 22, 07, 15.

Fez a conferência dos números e já sabe se essa bolada é sua? Portanto, aprenda agora todo o processo de como retirar o seu prêmio com sucesso.

Saiba como é para fazer o resgate do prêmio

Fazer o resgate do seu prêmio é simples, mas você deve ficar atento a algumas situações. Em primeiro lugar, você deve identificar o quanto você tem a receber. Afinal de contas, isso interfere no local de retirar o dinheiro. Portanto, olhe o seu bilhete com atenção.

Então, caso o seu prêmio seja de até 1.900 reais, é possível realizar o resgate em uma casa lotérica. No entanto, caso ele ultrapasse o valor, o local é diferente.

Para efetuar o resgate, se o valor for acima de 1900 reais, deverá fazer na agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, se o valor for acima de 10 mil, mantenha em mente, que a transferência será feita após 2 dias úteis.

De qualquer forma, em ambos os locais, o processo de resgate só terá prosseguimento em uma situação. Caso o ganhador leve consigo, o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade com foto e também CPF.

Se você é uma daquelas pessoas que ganha na loteria, mas quer manter o sigilo, existe uma excelente opção. Para isso, deverá fazer de uma procuração. Dessa forma, outra pessoa pode ir no seu lugar retirar ou transferir o dinheiro. Em resumo, resolver essa parte burocrática. Mas, lembre-se de fazer este documento com autenticação em cartório.

Por fim, saiba que há um prazo de 90 dias para retirar o prêmio. Se passar este tempo, o dinheiro volta para o Governo Federal e tem como destino, vários programas como o Fies.

Apesar de muitas tentativas você ainda não conseguiu ganhar? Dessa forma, continue apostando. Para isso, invista em diversificar as suas apostas para aumentar as suas chances de ganhar na loteria.