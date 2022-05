Confira o resultado do concurso 5843 da Quina, o que é uma jogatina simples e muito tranquila de se jogar. Além disso, com certeza você apostou para concorrer ao prêmio milionário. Então, veja como foi o concurso anterior, saiba como jogar e muito mais logo abaixo.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5842 da Quina

Na segunda-feira dia 2/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 5842 da Quina. Esse concurso teve como prêmio R$ 2,3 milhões de reais e os números sorteados foram os seguintes:

76, 22, 15, 80, 65.

Ninguém acertou os 5 números. No entanto, confira quem foram os felizardos que saíram com premiações menores. Ou seja, acertaram uma quantidade menor de números:

39 pessoas acertaram 4 números e ganharam R$9.221,19. Enquanto, que 3.434 pessoas ganharam R$ 99,73 por apostar em 3 algarismos sorteados. Por fim, quem apostou e acertou 2 números foram 98.926 apostadores e cada um ganhou R$ 3,46.

Saiba como jogar na Quina

Se existe uma jogatina querida no mundo das loterias caixa, essa é a Quina. Mas não se confunda, não estamos falando da Quina da Mega-Sena.

Essa confusão pode acontecer, pois ao jogar na Mega-Sena e ao invés de acertar os 6 números, é possível levar premiações acertando 5. Então, popularmente diz-se que você levou uma Quina.

Para apostar na Quina é necessário solicitar a cartela desse jogo. Ela possui 80 números disponíveis e dentre eles é necessário escolher entre 5 a 15 deles.

É claro que o valor mínimo a ser pago em uma aposta equivale a que for realizada com 5 números dentro da sua cartela. Logo, quanto mais números você apostar na jogatina, maior será o valor a ser pago. Inclusive, existem apostas que podem chegar a mais de 6 mil reais.

Mas, para não arcar com o valor sozinho de uma aposta com mais números, existe a possibilidade de realizá-la através de bolões. Que podem ser feitos com pessoas conhecidas por você ou na própria casa Lotérica.

Os sorteios da Quina são realizados de segunda-feira à sábado, salvo quando há feriado nacional. Neste caso ele será realocado para o próximo dia.

Aliás, existem 2 maneiras de realizar as apostas na Quina, em uma casa lotérica e pelo site ou aplicativo das loterias caixa. Então, não existe pagamento mínimo quando a aposta é feita diretamente na casa lotérica, mesmo que você aposte em uma única cartela sua compra será fechada.

No entanto, para as apostas online existe um valor mínimo que é de 30 reais para que a compra seja feita. Enquanto, o valor máximo é de 945 reais.

Para preencher a cartela de maneira aleatória existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha, tanto on-line, como presencial.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5843

Na terça-feira dia 03/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 5843 da Quina e seu prêmio aproximado era de 3,2 milhões de reais.

Se você fez a sua fezinha nessa jogatina e não está mais aguentando de ansiedade para saber quais foram os 5 números sorteados, confira abaixo.

07, 23, 30, 60, 52.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Retirar o prêmio não tem nenhum mistério. Basta dirigir-se até uma casa lotérica ou uma agência bancária munido com o comprovante de pagamento da sua aposta, documento de identidade com foto e CPF.

A única distinção é onde fazer a retirada, no caso o valor que você tenha a receber seja maior que 1900 reais, é necessário ir até a agência bancária da Caixa Econômica Federal e fazer a transação nela.

Ao passo que, valores inferiores a esse, você pode retirar sem nenhuma preocupação na casa lotérica de sua preferência. Mas, não esqueça que independente do local de retirada, você deve resgatar o seu prêmio em até 90 dias.

Se você conferir o resultado do concurso 5843 da Quina e foi o ganhador dos 3,2 milhões de reais, mas não quer levantar suspeitas e muito menos retirar na agência bancária, há uma alternativa.

Pois, saiba que você pode enviar uma pessoa no seu lugar através de uma procuração para fazer a retirada. Porém, ela deve levar todos os documentos necessários.

Mas, caso a sorte não tenha estado do seu lado nesse concurso, fique tranquilo, pois, como dito são anteriormente feitos sorteios quase todos os dias. Sendo assim, continue apostando e diversificando ao máximo as suas apostas. Para que um dia você seja um novo milionário graças a loterias caixa e a sua fé nos jogos.