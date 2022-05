A quina é uma das apostas mais visadas deste universo tão vasto da loteria. Portanto, se você escolheu os números nessa modalidade, confira o resultado do concurso 5848 da Quina.

Aqui, você verá como fazer as suas apostas, a premiação do concurso anterior. Além disso, saberá como ficou o resultado atual na Quina. Sendo assim, veja também dicas de como investir o seu dinheiro nesta jogatina.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5847

No sábado dia 7/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 5847 da Quina. O prêmio máximo era de, aproximadamente, 700 mil reais.

Veja abaixo quais foram os números sorteados e como ficou disponibilizada a premiação.

17, 56, 59, 75, 78.

Então, nenhuma aposta conseguiu arrecadar o prêmio máximo. Por isso o valor acumulou e a do próximo concurso está imperdível. Apesar de nenhuma conseguir arrematar a jogatina certeira com os 5 números, quem acertou até 2 números ganhou algum prêmio. Confira.

R$6.964,43 para 47 pessoas que acertaram 4 números;

R$74,93 para as 4.160 que acertaram 3 números;

R$3,19 para as 97.421 apostas com 2 acertos.

Veja como fazer as apostas na Quina

As apostas da Quina são muito fáceis. Portanto, se você ainda não conhece bom esse jogo é importante tomar ciência. Dessa forma, não perderá mais nenhuma oportunidade de ganhar prêmios de milionários.

Então, a cartela possui 80 números disponíveis. Dentre eles é possível escolher de 5 a 15 para fazer a aposta.

Sendo assim, quanto mais números selecionar dentro da sua cartela mais alto é o valor a ser pago. Sendo que uma aposta com a quantidade mínima é de 2 reais. E ao apostar os 15 algarismos, pode chegar a mais de 6 mil reais.

Além disso, há a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Aqui, o sistema se encarrega de realizar as suas apostas por você. Para isso, ele escolhe de maneira aleatória, os números para completar a sua cartela.

Além dessas opções, há também uma mais acessível e que deixa a aposta mais barata, com mais chances de ganhar. Isso acontece devido aos bolões. Onde é possível acrescentar mais números em uma única cartela. Em seguida, dividir o valor total para não ficar caro. Aliás, isso também ocorre com o prêmio que será dividido.

Os sorteios deste jogo acontecem quase todos os dias da semana, exceto domingos e feriados nacionais. Sendo assim, funciona de segunda-feira a sábado. O horário é sempre a partir das 20 h.

Os meios para realizar as apostas são 3, sendo um presencial através de uma casa lotérica e 2 virtuais pelo aplicativo das loterias caixa ou pelo próprio site.

Para o canal virtual é necessário cumprir um valor mínimo para o fechamento da compra, o qual é de 30 reais. Assim como há um valor máximo de 945 reais. No entanto, presencialmente não há essa necessidade.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5848

Na segunda-feira dia 9/05/2022, foi feito o sorteio 5848 da Quina e o valor do prêmio foi de 1,6 milhão de reais.

As apostas foram computadas até às 19 h. Portanto, se você realizou alguma confira abaixo os 5 números sorteados.

35, 54, 40, 04, 22

Fez a conferência e descobriu se de fato teve direito ao prêmio? Agora saiba como fazer o resgate.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Para realizar as apostas você não precisa de muito tempo e pode fazer isso até mesmo de casa. No entanto, o resgate do prêmio só pode ser feito presencialmente. Isso em uma casa lotérica ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Como a Quina disponibiliza prêmios a partir de 2 acertos, é possível fazer a retirada em uma casa lotérica desde que não ultrapasse o valor de 1900 reais. Então, quando o valor for acima disso, é necessário retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Seja qual for a quantia e onde for retirar, é obrigatório que o ganhador leve o comprovante de pagamento da aposta, CPF e identidade. O resgate só será feito se estiver com os 3 documentos acima. Aliás, lembre-se que o prêmio fica disponível por 90 dias para resgate. Caso ninguém reclame, o dinheiro vai para programas do governo federal.

Logo, se você apostou e conferiu o resultado do concurso 5848 da Quina, caso tenha direito a resgatar algum prêmio basta analisar as informações acima. Porém, se não foi dessa vez continue jogando.

Por isso, expanda seu leque de opções para ter mais possibilidades e maiores chances de chegar perto do resultado pretendido.