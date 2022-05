Confira o resultado do concurso 5854 da Quina

Com esse sorteio milionário é impossível deixar de conferir o resultado do concurso 5854 da Quina. Afinal, as apostas dessa jogatina são incríveis e para concorrer basta fazer a sua fezinha nos dias de sorteios.

Logo abaixo você verá o resultado anterior e também o atual. Além disso, saberá como realizar as apostas e onde retirar o prêmio.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5853

No dia 14/05/2022 foi feito, o sorteio do concurso 5853 da Quina. O valor para pagamento dessa aposta no sábado foi de aproximadamente 4,3 milhões de reais.

Veja abaixo quais foram os 5 números sorteados.

37, 38, 43, 44, 55

Veja abaixo como ficou a disposição das premiações.

Não houve aposta vencedora com 5 acertos;

R$5.506,25 para 78 pessoas que acertaram 4 números.

R$78,94 para as 5.181 que acertaram 3 números.

R$2,96 para as 138.142 apostas com 2 acertos.

Veja como apostar na Quina

Realizar as suas apostas é muito simples e você pode fazer isso de maneira online pelo aplicativo ou site da loterias caixa. Além disso, é possível também jogar em uma casa lotérica.

Para isso, basta selecionar a cartela com 80 números disponíveis. Então, dentre eles, você deve selecionar 5 algarismos, no mínimo, para investir 2 reais em uma aposta. Ademais, você também pode escolher até 15 números.

Da mesma forma que a probabilidade de ganhar o prêmio aumenta conforme você coloca mais números dentro de uma cartela. Assim, o valor também aumentará e será proporcional a quantidade de chances maiores de chegar perto do prêmio.

No entanto, mesmo que o valor esteja caro é possível realizar uma aposta com muitos números em uma única cartela. Para isso, basta dividir com mais pessoas o valor total. Dessa forma, fica mais acessível a todos. O nome dessa proposta é bolão. Aqui, as pessoas repartem a quantia a ser paga. Assim como, o prêmio também é dividido igualmente.

Além da possibilidade dos bolões, apostar através da surpresinha, é uma possibilidade. Neste caso, o sistema seleciona de maneira aleatória uma cartela com os 5 números.

Independente de qual seja a jogada, é necessário escolher os números que façam sentido para você. Ou, se preferir, confiar totalmente na sorte entregar para o destino o preenchimento da sua cartela.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5854

No dia 16/05/2022, segunda-feira, foi feito, o sorteio 5854 da Quina e como não houve ganhadores no concurso anterior, o prêmio ficou acumulado em aproximadamente 5,5 milhões de reais.

Portanto, se você realizou as suas apostas e acredita que esse prêmio será destinado a você, basta fazer a conferência dos 5 números sorteados. Dessa maneira, saiba se eles coincidem com os mesmos que você colocou na sua cartela.

Veja abaixo quais foram os 5 dezenas sorteadas:

43, 59, 35, 28, 50.

E aí, conferiu os seus números? Acredita ser o novo ganhador milionário? Pois, veja abaixo como fazer o resgate do seu prêmio.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Retirar o prêmio da Quina é um dos passos mais simples a serem feitos. Até porque a parte mais difícil é selecionar os números corretos que te premiará com uma quantia milionária.

Como dito anteriormente, a Quina disponibiliza prêmios a partir de 2 acertos. Porém, os valores para esse tipo são menores e podem ser retirados em uma casa lotérica.

No entanto, os valores que ultrapassarem a quantia de 1900 reais, você deve fazer o resgate, em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Aliás, não existe uma regra sobre onde é necessário fazer a retirada quando o assunto é localidade. Isto é, você pode realizar o processo em um local próximo a sua residência ou não. Isso é válido para as casas lotéricas e para as agências bancárias.

Nas 2 modalidades, é imprescindível que o ganhador compareça ao estabelecimento com o comprovante de pagamento da aposta em mãos, documento de identidade com foto e CPF.

Alguns valores podem levar até 2 dias úteis para serem recebidos por transação. Essa regra começa a valer para os que são acima de 10 mil reais. Além disso, saiba que há um prazo para retirar o prêmio, de 90 dias. Se expirar, o ganhador perde o dinheiro.

Se você realizou a sua aposta e teve bons resultados, basta seguir o passo a passo para fazer a retirada. No entanto, caso não tenha sido desta vez, diversifique as suas apostas. Sendo assim, invista em outras jogadas da loterias caixa para aumentar ainda mais as suas chances de ganhar.