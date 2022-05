Confira o resultado do concurso 5866 da Quina

Fazer as apostas no incrível mundo das loterias exige apenas a decisão de querer receber uma fortuna da noite para o dia. Portanto, na Quina saiba que há várias dessas chances toda a semana.

Sendo assim, para saber se você conseguiu arrematar essa bolada do concurso 5866 da Quina, confira o resultado do concurso. Assim, veja se você já pode se considerar uma pessoa sortuda.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5865

No sábado, dia 28/05/2022, foi feito o sorteio do concurso 5865 da Quina. O prêmio principal para quem acertasse os 5 números era de aproximadamente 6 milhões de reais. E uma aposta vencedora conseguiu arrematar a bolada.

Portanto, veja agora quais foram os 5 números sorteados:

11, 24, 35,62, 63.

Uma pessoa de São Paulo, SP levou mais de 5,3 milhões de reais por acertar os 5 números. Logo abaixo, veja como ficou a distribuição dos outros prêmios.

R$8.107,26 para 50 pessoas que acertaram 4 números.

R$91,74 para as 4208 pessoas que acertaram 3 números.

R$3,21 para as 120.234 pessoas apostas com 2 acertos.

Saiba mais sobre a Quina

A Quina é uma aposta que conta com 80 números disponíveis em uma cartela. Dentre eles é possível realizar jogadas com 5 até 15 números.

Então, um bilhete com 5 números escolhidos tem valor de 2 reais. No entanto, se deseja aumentar suas chances, saiba que ao selecionar mais números, o valor do volante também aumenta. Com isso, o preço pode ficar bastante exorbitante.

Logo, se você tem interesse em realizar esse jogadas grandes, mas não sabe por onde começar, há uma alternativa. Sendo assim, existe uma possibilidade de compartilhar o valor pago na aposta e também a quantia do prêmio. Isso acontece nos bolões.

Além dessa opção, existe a surpresinha. Com ela dá para colocar os números na cartela de maneira aleatória, pois eles são sorteados pelo sistema.

A propósito, os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado. Aos domingos é possível realizar apostas para concorrer ao concurso que será sorteado na segunda-feira.

Por fim, é importante salientar que as apostas devem ser feitas obrigatoriamente até às 19 h. Após esse horário, o jogo que fizer será válido para o próximo concurso.

Como apostar na Quina

Inicialmente, as apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou através do canal virtual. Aliás, por esse canal, é possível apostar pelo site ou aplicativo da loterias caixa.

No entanto, ao realizar as jogadas virtualmente, é importante observar que existe um valor mínimo a cumprir para fechar a compra. O valor é de 30 reais. Além disso, há também o limite máximo diário, que é de 945 reais.

Enquanto isso, na casa lotérica, não há valor mínimo. Ou seja, com o valor de uma aposta simples da Quina que custa 2 reais, com menos de 50 reais ao mês, é possível participar de todos os sorteios que acontecerem.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5866

Na segunda-feira, dia 30/05/2022, após um concurso com um vencedor dos 5 números sorteados no sábado, o concurso 5866 teve o valor aproximado de 700 mil reais. Veja abaixo como ficou o sorteio.

Os 5 números sorteados foram os seguintes:

48, 63, 14, 16, 30.

Realizou as apostas nesse concurso? Então, faça a conferência e descubra se você tem direito a um dos prêmios.

Saiba como fazer a retirada do prêmio da Quina

Retirar o prêmio da loteria é muito simples. É possível fazer isso pela casa lotérica, quando o valor não ultrapassar 1.900 reais. Caso ultrapasse, só é possível fazer o resgate do prêmio em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

A propósito, a retirada só é válida, caso o ganhador leve consigo documento de identidade, CPF e principalmente o comprovante de pagamento da aposta.

Logo, se conferiu os números e percebeu que tem direito a retirar um dos prêmios que a Quina disponibiliza, faça o processo acima. Aliás, vale lembrar que a premiação começa a partir de 2 acertos.

Portanto, analise quanto você tem direito a receber para identificar qual o local da sua retirada. Na casa lotérica a transação é bem mais simplificada. Enquanto, na agência bancária, dependendo do valor, ela pode levar até 2 dias úteis para que o valor chegue na sua conta.

No entanto, se não foi dessa vez, apesar das suas tentativas, continue apostando e diversificando as suas jogadas para aumentar cada vez mais as suas chances de ganhar. Não esqueça de analisar quais números que mais saem na Quina para te ajudar a chegar mais perto do seu tão sonhado prêmio.