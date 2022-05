O seu dia de sorte pode ser todo dia. Ainda mais, quando você realiza aposta nessa jogatina. Logo, se você fez isso confira o resultado do dia de sorte 599 e veja se o prêmio já tem destino.

Algumas pessoas possuem superstições quando o assunto são dias do mês e também os próprios meses. Mas uma coisa é certa, se você selecionar todos os que acredita serem os da sorte e fizer uma aposta, pode ser que arremate uma grana boa nessa jogatina.

Veja como foi o resultado anterior, o concurso 598 do Dia de Sorte

No sábado dia 30/04/2022 foi feito o sorteio do concurso 598 do Dia de Sorte. O prêmio máximo foi de, aproximadamente, 100 mil reais. E os números sorteados foram os seguintes:

07, 09, 13, 15, 20, 24, 25.

Enquanto, o mês sorteado foi:

Junho.

Então, não houve ganhadores com os 7 números, no entanto, teve outras premiações.

Com 6 acertos, 44 pessoas receberam um prêmio de R$ 1.720,27 reais. Para quem acertou 5 números, 1.429 pessoas receberam um prêmio de R$ 20 reais. Em seguida, com 4 acertos, 17.443 pessoas receberam o prêmio de R$ 4 reais. Por fim, para as 43.070 pessoas que acertaram o mês da sorte, levaram R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas nessa jogatina

Fazer a sua fezinha no Dia de Sorte é muito simples. Ainda mais com uma cartela tão pequena. Pois, há 31 números disponíveis e os 12 meses do ano para que sejam feitas as apostas.

Dessa forma, você pode preencher a cartela com no mínimo 6 números e o valor dessa aposta é de 2 reais. No entanto, você pode apostar em até 15 dezenas.

Logo, quanto mais números você aposta dentro de uma única cartela, maiores são as chances de chegar ao prêmio máximo. Porém, o valor a ser pago também aumenta.

Enquanto, uma cartela com apenas 6 números marcados custa 2 reais, para apostar uma com 15, deve ser pago valor de R$ 12.870 reais. Uma grande diferença, mas, ao mesmo tempo muito mais perto do prêmio.

Caso seja inviável tanto dinheiro em uma jogatina, é possível fazer a divisão do valor da cartela através de um bolão. Nesta situação a aposta fica mais acessível, mas ao ganhar o prêmio é dividido para todos que participaram.

Onde é possível fazer a aposta?

É possível realizar as apostas presencialmente em uma casa lotérica ou online. No caso das jogadas feitas de maneira virtual, ela pode ser feita através do site da loterias caixa ou aplicativo.

Aliás, os sorteios são feitos às terças feiras, quintas-feiras e aos sábados. Enquanto, que para concorrer ao prêmio do dia é necessário apostar até às 19h do mesmo. Do contrário, será computado para o próximo sorteio.

Caso a sua maneira de apostar escolhida seja a online, saiba que para fechar a compra do seu carrinho é necessário realizar jogadas até cumprir o valor mínimo de 30 reais. Assim como, também existe um valor máximo estipulado que é de 945 reais.

Veja o resultado do concurso Dia de Sorte 599

O sorteio do dia de sorte na data de 03/05/2022, na terça-feira teve como prêmio R$ 300 mil reais e se você realizou a sua jogada nesse concurso 599, veja abaixo os números sorteados e o mês da sorte.

Os 7 números foram: 26, 17, 02, 06, 07, 03, 29.

O mês sorteado foi o: novembro

Veja como é possível resgatar o seu prêmio

Resgatar o prêmio da loteria é muito simples. Com isso, você pode fazer em uma casa lotérica ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Portanto, quando você ganha prêmios de até 1900 reais é possível retirá-los diretamente nas casas de lotérica. E como o dia de sorte dá premiações a partir de 4 acertos isso é possível de acontecer.

Já para valores mais altos como, por exemplo, o prêmio maior de 300 mil reais é possível retirar em uma agência bancária nos dias e horários de funcionamento da mesma.

De qualquer forma, em ambos os locais de retirada é necessário apresentar o comprovante de pagamento da aposta, documento de identidade com foto e CPF.

Caso a pessoa não queira fazer a retirada ou não possa existe a possibilidade de encaminhar outra pessoa em seu lugar através de uma procuração. Porém, independente do local que for resgatar o prêmio, é importante atentar para o prazo que é de 90 dias. Se estourar o prazo, infelizmente, perderá o dinheiro que será destinado para alguns programas do governo, como o Fies, programa de financiamento estudantil.