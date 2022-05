Confira o Resultado do Dia de Sorte 600

Você sabia que o dia de sorte pode acontecer literalmente todos os dias? Pois, quando a sorte está ao seu favor, não há tempo ruim ou nenhum olho grande que tire a sua oportunidade de ganhar prêmios fazendo jogatinas.

Portanto, se você foi ousado e confiou na sua sorte para fazer uma aposta no dia de sorte, está no lugar certo. Com certeza deve estar ansioso para saber o resultado do concurso número 600.

Afinal, muitas pessoas possuem superstições inegáveis quando o assunto é número. Na verdade, para a maioria delas, segundo suas próprias crenças, cada um tem um significado pessoal. Por isso, apostar eles, é essencial para que testem um pouco a sua sorte.

Será que esses números realmente estão favoráveis para uma boa aposta bem sucedida?

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 599, do Dia de Sorte

No dia 03/05/2022, terça-feira, foi feito o sorteio do concurso 599 do Dia de Sorte, com um prêmio de aproximadamente 300 mil reais. No qual os 7 números sorteados foram: 02, 09, 14, 28, 25, 26, 05.

Enquanto, diante disso, o mês que foi sorteado foi março.

No entanto, não houve ganhadores com os 7 números sorteados, mas teve outras premiações.

Portanto, com 6 acertos, 44 pessoas receberam um prêmio de R$1.720,27 reais. Logo, em seguida, com 5 acertos, 1.429 pessoas receberam um prêmio de 20 reais. Já para quem acertou quatro números, 17.443 pessoas receberam o prêmio de 4 reais. Por último, para as 43.070 pessoas que acertaram o mês da sorte, levaram R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas nessa jogatina

Está se sentindo sortudo em algum momento e quer fazer uma aposta no dia de sorte? Fazer a sua fezinha é muito simples, ainda mais quando a cartela dessa jogatina é pequena. Aliás, fica ainda mais fácil de observar os números e selecionar as melhores opções que podem te garantir um prêmio.

Então, nesta cartela existem 21 números disponíveis, sendo que 12 deles também serve para representar os meses do ano. Portanto, com apenas 2 reais, você pode selecionar 6 números e mais um que representa o mês da sorte. Mas caso queira adicionar mais números, o valor, consequentemente, também ficará mais alto.

Apesar disso, quanto mais números você apostar dentro da cartela, maior se tornam as suas chances de ganhar o prêmio máximo.

Pois, os valores podem variar de apenas 2 reais até 12 mil reais. Logo, quanto maior for a quantidade de números que você desejar colocar na sua cartela, mais caro fica o seu bilhete. Porém, caso seja o ganhador da aposta, não fará nenhuma diferença no seu bolso.

Aliás, vale lembrar também que mesmo que essa quantidade de dinheiro seja um pouco inviável, você pode participar de bolões que podem te garantir o prêmio. Mas, então, terá que dividir entre todos os ganhadores.

Onde é possível fazer a aposta do Dia de Sorte?

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou de forma remota, em sites e até mesmo no aplicativo da própria loteria caixa. Na verdade, você mesmo pode optar se irá querer fazer a sua aposta de forma presencial ou virtual. Pois, qualquer uma delas é válida.

Caso tenha optado pela maneira mais fácil que é online, saiba que para você fechar a sua compra do carrinho é necessário cumprir o valor mínimo, que é de 30 reais, sendo o valor máximo das apostas virtuais podem chegar a 945 reais.

Aliás, os sorteios sempre saem às terças-feiras e quintas-feiras e aos sábados. Portanto, se você desejar concorrer ao prêmio, deverá participar da aposta até às 19 h do dia do sorteio. Caso contrário, você poderá pular para o próximo jogo.

Veja o resultado do concurso 600

O sorteio do dia de sorte do dia 05/05/2022, na quinta-feira teve como prêmio 500 mil reais. Então, se você aproveitou para jogar nesse concurso 600, confira abaixo os números sorteados e o mês da sorte.

Os 7 números foram: 09, 11, 28, 18, 24, 02,04

O mês sorteado foi o: fevereiro

Veja como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

A parte mais difícil de todas é conquistar o prêmio, mas agora que já está com o seu bilhete premiado em mãos, basta fazer o resgate em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Caso o valor seja de até 1900 reais, é possível retirá-los diretamente na casa de loteria. Como é muito mais provável, com conseguir valores mais baixos no dia de sorte, certamente será possível fazer isso. Porém, obviamente, valores mais altos devem ser diretamente na agência bancária.

Em ambos os casos, esteja com o comprovante de pagamento da aposta. Além disso, não esqueça do bilhete premiado, um documento de identidade com foto e o seu número de CPF. Só com essas informações básicas você terá acesso ao resgate do seu prêmio.