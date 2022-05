Realizar as apostas dentro deste universo tão vasto que é o da loteria, traz inúmeras chances. Portanto, se você fez as suas apostas, confira o resultado do Dia de Sorte 603. Portanto, veja se você foi inteligente na colocação dos seus dias e do seu mês.

Afinal, não adianta só falar que quer ganhar um grande prêmio e não tentar ao menos alguma vez arrematar uma bolada tão incrível. Por esse motivo, invista seu dinheiro na possibilidade de virar milionário.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 602, do Dia de Sorte

O sorteio anterior foi feito no dia 10/05/2022. O concurso de número 602 tinha valor aproximado para o pagamento de 1 milhão de reais. Portanto, veja abaixo quais foram os números sorteados e como ficou a premiação.

Não houve vencedores com 7 acertos;

50 pessoas ganharam R$ 2.438,39 por 6 acertos;

081 pessoas ganharam R$20,00 por 5 acertos e

257 pessoas ganharam R$4,00 reais por 4 acertos.

Enfim, 76.145 pessoas acertaram o mês da sorte, que foi Novembro e ganharam R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas nessa jogatina

Será que de fato todo dia é Dia de Sorte? Pois, essa jogatina acontece todas as terças feiras, quintas-feiras e sábados. Sendo assim, existe a possibilidade de você ser um sortudo, caso a numeração que apostou saia em um sorteio.

Aliás, eles acontecem sempre a partir das 20 h. Claramente, para participar é necessário apostar.

Para tentar adivinhar no dia de sorte não tem muito mistério. Logo, se você tem curiosidade de conhecer mais desse jogo, veja abaixo o que selecionamos.

A cartela da aposta dia de sorte possui 31 números disponíveis e para apostar é necessário selecionar 7 deles no mínimo.

Além dos números, é necessário selecionar um mês da sorte. Aqui, você deve escolher entre os 12 disponíveis que representam um ano inteiro.

Na jogatina dia de sorte, há a possibilidade de apostar até 15 números. Consequentemente o valor da cartela será maior. Por exemplo, para esse tipo de cartela, terá que desembolsar cerca de R$ 12.000,00.

No entanto, por mais caro que fique, existe a possibilidade de fazer um bolão, o qual permite que você divida o valor da aposta. Porém, consequentemente, o prêmio também deve ser.

Onde é possível fazer a aposta?

A aposta do Dia de Sorte pode ser feita em uma casa lotérica ou através do canal online, no site ou aplicativo da loterias caixa.

Se você dá preferência para fazer a aposta presencialmente não existe valor mínimo para ser cumprido, ao contrário do que acontece com as apostas on-line. Pelo site ou aplicativo é necessário apostar ultrapassar o valor de 30 reais, para fechar a compra do seu carrinho. Além disso, ao comprar virtualmente, há limite máximo de 945 reais.

Através das apostas online, também é possível solicitar uma surpresinha onde o sistema escolhe por você a numeração.

Veja o resultado do concurso 603, do Dia de Sorte

No dia 12/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 603 do dia de sorte que premiará alguém com R$ 1,3 milhão. Veja abaixo quais foram os 7 números sorteados e também qual foi o mês da sorte.

Os 7 números foram: 27, 21, 02, 22, 28, 26, 31.

O mês sorteado foi: Setembro

Veja como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Resgatar o prêmio do Dia de Sorte é muito simples e com certeza muito mais fácil do que acertar. Pois, existem 2 locais onde é possível fazer o resgate.

Através da casa lotérica é possível resgatar o seu prêmio com valor de até 1900 reais. No entanto, se a quantia a receber for maior do que esta, só é possível retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você for fazer a retirada do seu prêmio é imprescindível que você leve consigo um documento de identidade com foto, o CPF e o comprovante de pagamento da sua aposta. Só assim, conseguirá alegar que, de fato, você tem direito de fazer o resgate.

Além disso, saiba que há um prazo máximo para resgatar o prêmio, cerca de 90 dias. Se ninguém resgatar o prêmio, ele terá transferência para programas do Governo Federal

Então, se você apostou no dia de sorte e conseguiu uma jogatina de sucesso, basta seguir as instruções acima e receber o seu prêmio. No entanto, se não foi dessa vez, continue tentando e diversificando as suas jogatinas para aumentar a possibilidade de ganho.

Afinal de contas, existem vários jogos com diversos sorteios por semana. Certamente, ao apostar em um deles, conquistará o prêmio que tanto almeja.