Confira opções de franquias de academias

Ter uma vida mais saudável é a busca que muitos estão fazendo, tendo em vista o grande susto causado pela pandemia, afinal, pessoas saudáveis tinham mais chances de vencer a contaminação por covid. Por isso, hoje, vamos falar sobre opções de franquias de academias para quem quer entrar de vez no mundo fitness.

O aumento da procura nesse setor está movimentando clubes, academias, quadras esportivas e pistas de caminhada. Junto com esses centros de atividades físicas, as pessoas também estão fazendo circular negócios de alimentação saudável, produtos naturais, moda fitness, vitaminas e suplementos alimentares.

O mercado das franquias de academias está em grande expansão. Segundo dados da ACAD Brasil (Associação de Academias), o nosso país está em segundo lugar no ranking do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Assim, são mais de 33 mil academias em todo o Brasil.

Sendo assim, as franquias estão em ampla expansão, principalmente com academias que oferecem atendimento especializado e personalizado. A musculação e o crossfit são as principais atividades físicas buscadas pela clientela.

No Brasil, a franchising de academias possui mais de 6 mil franqueadas, com um crescimento significativo nos últimos anos.

O ramo de academias franqueadas é atrativo, uma vez que o modelo de negócio está pronto, pois a instalação, a compra de equipamentos, os métodos personalizados e as aulas já estão todos organizados.

Por isso, agora apresentaremos algumas opções de franquias de academias:

Franquia Cross Experience

A Cross Experience tem seu foco no treino funcional, com a missão de promover saúde, transformar vidas e levar oportunidades para as pessoas que buscam um novo estilo de vida.

O método do treino funcional está focado no emagrecimento aplicado para qualquer pessoa, independente da idade, peso ou tipo de vida.

Investimento inicial varia de R$ 81 mil até R$ 108 mil;

A previsão de faturamento mensal gira em torno de R$ 21 mil;

O prazo de retorno do investimento é de 18 meses.

Black House Franchising

Essa é uma franquia que atua no ramo de crossfit, box e atividades fitness. A empresa oferece quatro modelos de franquias aos franqueados, dependendo do espaço físico existente.

Investimento inicial de R$ 180 mil até R$ 2 milhões;

Previsão de faturamento mensal de R$ 15 mil a R$ 160 mil;

Prazo de retorno do investimento de 36 a 48 meses.

Franquia Team Nogueira

Com sede no Recreio dos Bandeirantes, no estado do Rio de Janeiro, a Team Nogueira foi fundada por Rodrigo Minotauro e Rogério Minotauro, grandes atletas de MMA.

O foco dessa franquia é oferecer serviços de artes marciais com preços acessíveis. Além disso, inclui, ainda, exercícios e treinamentos, além de atendimentos específicos para crianças e mulheres!

O investimento inicial varia de R$ 199 mil até R$ 500 mil;

Sua previsão de faturamento mensal pode ir de R$ 70 mil a R$ 100 mil:

Já o prazo de retorno do investimento costuma ser de 18 meses.

Franquia MoviMente

A MoviMente tem foco no desenvolvimento de atividades físicas e lúdicas para o público de crianças com necessidades especiais. Assim, o método de ensino se volta para um desenvolvimento gradual e contínuo das funções motoras, corporais e espaciais. Também se preocupa em atuar sobre o comportamento e garantir uma alimentação equilibrada.

Seu investimento inicial é de R$ 215.500;

Além disso, a previsão de faturamento mensal gira em torno de R$ 55 mil;

Por fim, o seu prazo de retorno do investimento é de, geralmente, 20 meses.

Franquia Biofisic

A Biofisic está no ramo de franquias desde 2017, com foco em musculação, dança, lutas marciais e atividades físicas direcionadas. Dessa forma, é voltada para os conceitos de boas práticas para o cuidado da saúde.

Sendo assim, seu investimento inicial é o de R$ 600 mil até R$ 2 milhões!

Por outro lado, sua previsão de faturamento mensal é a de R$ 150 mil;

Por último, o seu prazo de retorno do investimento tende a ser de 36 a 48 meses.

Franquia Action 360º

A Action 360º tem seu foco nos treinos funcionais e também no pilates. O que diferencia essa franquia é o atendimento personalizado, onde cada profissional atende apenas 3 alunos por horário!

Vamos às informações importantes!

Primeiramente, o investimento inicial, com valor de R$ 250 mil;

Logo após, temos a previsão de faturamento mensal, que é de R$ 60 mil;

Finalizando, tem-se o prazo de retorno do investimento, que pode ir até 30 meses.

Franquia B-Active Saúde e Esporte

A B-Active Saúde e Esporte possui o diferencial de ser uma academia voltada para a medicina esportiva. Tendo como principal público-alvo, pessoas da terceira idade, essa franquia foca especialmente na reabilitação, fisioterapia, treinos funcionais e condicionamento físico a partir do conceito de “academia terapêutica”.

Investimento inicial: R$ 770 mil;

Previsão de faturamento mensal: Não informado;

Logo após, o prazo de retorno do investimento: 24 a 30 meses.

Por fim, essas são apenas algumas das franquias de academias existentes no mercado brasileiro. Por isso, buscamos apresentar academias com focos diferenciados, de forma a demonstrar que, existem muitas áreas em que a academia pode ficar!