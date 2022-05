Confira quais são as obras obrigatórias do vestibular UEL 2023

Obras obrigatórias do vestibular UEL 2023: descubra quais são elas

A banca examinadora do vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina, divulgou a lista de leituras obrigatórias para a edição 2023 do processo seletivo.

A divulgação da lista possui o objetivo de dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas em questões do exame.

Todos aqueles que desejam alcançar um alto desempenho no vestibular da UEL devem saber que uma boa nota na prova de língua portuguesa pode ser um fator decisivo para a aprovação.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou a lista de obras obrigatórias do vestibular UEL 2023: confira!

Obras obrigatórias UEL 2023: a lista

Contos novos, de Mário de Andrade;

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus;

O seminarista, de Bemardo Guimarães;

Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar;

Niketche, de Paulina Chiziane;

O rei da vela, de Oswald de Andrade;

Torto arado, de ltamar Vieira Junior;

Melhores poemas, de Fernando Pessoa;

Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto;

Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.

Obras obrigatórias do vestibular UEL 2023: informações

Como podemos observar, a lista de obras obrigatórias da edição de 2023 do vestibular da UEL possui oito novos autores, como Miguel Sanches Neto e Paulina Chiziane.

É muito importante que todos aqueles que queiram prestar o vestibular se preparem com antecedência para responder questões sobre as obras, tanto na primeira como na segunda fase do vestibular da universidade.

Obras obrigatórias do vestibular UEL 2023: edição de 2024

A UEL já deixou claro que a lista de obrigatórias do vestibular de 2023 será usada novamente na edição que será aplicada ano que vem, ou seja, a edição de 2024 (para candidatos que ingressarão na universidade em 2024.

Assim, se você vai prestar a prova no ano que vem, comece a se preparar com a lista que já foi disponibilizada.