Confusão em festa termina com um jovem morto e quatro feridos

Além de tiros, algumas vítimas foram feridas com golpes de arma branca.

Um jovem morreu e outras quatro pessoas foram feridas durante uma briga ocorrida na madrugada deste domingo, 29, na zona rural de Poço das Trincheiras, município do Sertão alagoano.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta das 2h, no sítio Pedra da Bola. No local acontecia uma festa e o episódio se deu na parte de fora do evento.

Testemunhas disseram que um homem, ainda desconhecido, disparou contra um rapaz de 18 anos, que foi socorrido com vida, mas faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santana do Ipanema.

Mais quatro pessoas acabaram feridas, entre elas dois homens, um de 35 e um de 21, além de uma mulher de 30. Todos estes também foram levados para a UPA de Santana do Ipanema.

De acordo com informações do portal Alagoasnanet, a mulher foi transferida em estado grave para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Em seguida, os outros homens feridos acabaram também sendo transferidos para UE, mas estariam em estado menos grave.

Ainda não se tem informações sobre as circunstâncias da briga. Ninguém foi preso.