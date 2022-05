Conheça a Mais Milionária: a novidade da loteria da Caixa Federal já está no concurso 2

A Caixa Econômica Federal está inovando e, por isso, criou a Mais Milionária. O primeiro sorteio aconteceu no último fim de semana, mais especificamente no sábado, dia 28. Porém, ninguém levou o prêmio principal da loteria, que era de R$ 10 milhões. Portanto, aproveite a matéria desta segunda-feira (30) do Notícias Concursos e conheça mais sobre essa nova modalidade.

Entre as novidades do sorteio da Mais Milionária, está o formato da aposta. Para ganhar a quantia máxima, o jogador precisa acertar seis dezenas entre as 50 disponibilizadas no volante. Assim, há também dois trevos sorteados entre 6 números. Quer saber mais sobre como foi o sorteio deste sábado da loteria e como apostar nas próximas edições? Então, continue com a leitura abaixo.

Sorteio da Mais Milionária de sábado não teve ganhadores para o prêmio principal

Na primeira realização do sorteio da nova loteria, ninguém ganhou a quantia máxima. Apenas um morador de Santos abocanhou a bolada de R$ 392.567,53. Isso porque ele acertou as seis dezenas principais, mas errou os dois trevos.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-07-15-23-44. Quanto aos trevos, foram: 02-04. Dessa forma, seis outras pessoas adivinharam cinco números e os dois trevos, e por isso, levaram a quantia de R$ 52.342,34. Assim se dão as três primeiras formas de premiação da modalidade.

Entre as diferenças dessa loteria para a mais popular, Mega-Sena, destacamos:

O sorteio não acumula;

O valor mínimo sorteado é de R$ 10 milhões;

A aposta se dá em duas etapas: a primeira com seis números (de 1 a 50) e o trevo (1 a 6);

A recorrência é semanal;

Existem 10 faixas de prêmios.

A Caixa disponibilizou as chances de acerto para o prêmio. Ademais, contando com as seis dezenas + trevo, as chances são de uma em 238.360.500. Por fim, o valor da aposta simples é de apenas R$ 6,00, mas o apostador também pode fazer bolão.

Para as apostas múltiplas, o valor mínimo é de R$ 12,00 e poderá ser escolhido entre 6 a 12 números entre as 50 dezenas, bem como entre 2 a 6 entre os 6 trevos.

Dias e horários dos sorteios

Assim como os demais concursos, o sorteio dessa modalidade da loteria ocorre no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, na Avenida Paulista. Eles serão realizados aos sábados às 20h do horário de Brasília. Agora que você já está por dentro da Mais Milionária, corra para fazer sua aposta para o segundo sorteio.

