consignado do benefício será facultativo, confirma Governo

O cidadão que faz parte da folha de pagamentos do Auxílio Brasil e não tem interesse em solicitar o empréstimo consignado do programa, não precisa realizar nenhum tipo de solicitação. Novas informações do Governo Federal apontam que o processo de solicitação acontece de maneira facultativa, ou seja, ninguém é obrigado a pedir.

O consignado do Auxílio Brasil foi oficialmente anunciado pelo Governo Federal há pouco mais de um mês. Quando começar a valer, o usuário poderá solicitar um crédito em dinheiro, que poderá funcionar como um adiantamento dos valores. Logo depois, ele paga o patamar na forma de descontos mensais nas parcelas do próprio programa.

Nesse sentido, os cidadãos que pegam o crédito do consignado deixam automaticamente de ganhar o valor mínimo de R$ 400 por mês. Afinal de contas, ele passa a ter o desconto mensal até que se complete a dívida que ele tem com o Governo Federal. Dessa forma, ele não precisa tirar dinheiro do próprio bolso para pagar.

De toda forma, a principal dica dos especialistas é fazer as contas antes de decidir realizar a solicitação. O cidadão precisa saber quanto precisa neste momento e quanto pode ter de desconto na sua mensalidade do Auxílio Brasil. Assim, cada indivíduo pode conferir se o consignado é uma opção vantajosa ou não para a sua realidade.

O sistema do empréstimo consignado é comum entre os segurados do INSS. Por lá, o número de reclamações sobre possíveis concessões do crédito sem solicitação começou a crescer nos últimos dois anos. O Governo Federal garante que o problema não se repetirá no Auxílio Brasil. Assim, quem não solicitar, não receberá o crédito.

Quando começa o consignado

O sistema de liberação do consignado do Auxílio Brasil ainda não aconteceu oficialmente. Embora o texto já tenha sido publicado no Diário Oficial da União (DOU), ainda não há uma previsão de início das solicitações.

Informações de bastidores dão conta de que o Ministério da Cidadania já regulamentou o texto do consignado. Neste momento, o Governo Federal estaria apenas esperando o melhor momento político para realizar o lançamento.

De toda forma, é possível adiantar que o Planalto quer lançar o consignado ainda neste primeiro semestre. A ideia é justamente tentar evitar problemas com a Justiça Eleitoral às vésperas das eleições presidenciais.

Auxílio Brasil

Os usuários que fazem parte do Auxílio Brasil e que não querem esperar mais pela liberação do consignado do programa, possuem a opção do crédito do Caixa Tem. Ele já está funcionando neste momento.

Entretanto, é importante lembrar que o empréstimo do Caixa Tem não se trata de um consignado, ou seja, o cidadão não pagará o saldo na forma de descontos, assim como está previsto para acontecer no empréstimo do Auxílio Brasil.

Até a liberação do novo consignado, a dica é prestar atenção nas redes sociais do Governo Federal e se abastecer de informações oficiais para evitar cair em golpes. Várias quadrilhas se aproveitam de momentos como este para tentar aplicar golpes.