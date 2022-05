Consulte o PIS e tenha acesso ao saldo de até R$ 1 mil do FGTS

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está sendo liberado para todo o país neste mês de maio. Antes de mais nada, é importante destacar que seis grupos já podem efetuar os saques (nascidos de janeiro a junho).

De antemão, para quem ainda não sabe, é possível consultar quem tem direito ao saque – além de valores e datas para receber o dinheiro – pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF).

Primeiramente, ao realizar a consulta pelo site, é necessário informar o NIS (PIS/Pasep) e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. Ademais, também é possível também utilizar a Senha Cidadão.

Logo, a página oferece a opção de recuperar a senha, mas também é preciso informar o NIS.

O PIS (Programa de Integração Social) serve para que os trabalhadores tenham acesso a alguns direitos e benefícios, como por exemplo, o abono salarial. Todavia, como ele é utilizado apenas em situações específicas, não é raro que o número seja “esquecido”.

Seja como for, o número do PIS é gerado no primeiro emprego do trabalhador. O trabalhador poderá anotar a sua numeração em sua Carteira de Trabalho, nos extratos de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no seu Cartão Cidadão. Ademais, o número também pode ser obtido em qualquer agência da Caixa.

Você vai gostar muito de ver:

Saque de R$ 1 mil do FGTS já tem data para voltar. Veja quando

Como descobrir o número do PIS?

Há 3 maneiras de confirmar o número do seu PIS, é possível confirmar por telefone por meio de seu CPF ligando para o telefone da Previdência Social (135). Selecionando a opção 5, um atendente vai confirmar os seus dados cadastrais e informar o seu número do PIS. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ou então pelo serviço Caixa Cidadão, no telefone 0800-7260207. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com atendente ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Também é possível consultar via aplicativo, Na CTPS digital por exemplo, é possível conferir o número do PIS dentro de um dos contratos registrados, na versão Android ou iOS, assim como no aplicativo do FGTS. Também é possível consultar nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

O número do PIS pode ser visto no site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). No site da Caixa, a consulta é possível pelo CPF. Também é possível acessar o site do FGTS, basta apenas realizar o cadastro, e no site é possível consultar os dados do usuário no ícone superior à direita – incluindo o número do PIS.

FGTS extraordinário de R$ 1 mil

De acordo com o calendário de pagamentos, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal. INSS: Confira quem vai receber a 2ª parcela do 13º salário Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho Novo RG digital já pode ser emitido; veja quando trocar e como pedir