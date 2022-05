Contabilizei recruta profissionais da área de TI

A Contabilizei, uma das principais empresas de serviços de contabilidade online no Brasil, está recrutando profissionais da área de TI para o preenchimento de 35 vagas.

Há chances para os cargos de Analista de Dados Pleno | Squad CRO, Analista de Negócios de TI (APM) | Squad Ativação, Analista de Negócios Sênior | Squad Engajamento, Analista de Negócios | Squad Mobile, Analista de Sustentação de Sistemas Pleno (TechOps), Analista DevOps Pleno, Desenvolvedor(a) Back-End Pleno, Desenvolvedor(a) Back-End Senior, Desenvolvedor(a) Front-end Mobile Sênior, Desenvolvedor(a) Front-End Pleno, Desenvolvedor(a) RPA Junior | Squad Ativação, DevSecOps Sênior, Especialista ERP, Group Product Manager, Product Designer | Pleno, Product Design Manager, Product Manager, Product Manager – Squad Contábil, Squad Leader | Squad CRM, Squad Leader Tecnologia | Squad Engajamento, Tech Leader Mobile, Visual Designer Pleno, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a Plano de Saúde, Plano Odontológico, Psicoterapia Online, acesso ao Gympass, Vale Alimentação/Refeição, Descontos em Medicamentos, Seguro de Vida, Bônus Anual e dress code casual. Além disso, a empresa permite que o profissional escolha entre trabalho remoto, híbrido ou presencial.

A empresa oferece, ainda, oportunidades para seu programa Jovem Aprendiz. As chances são para jovens talentos que residam na cidade de Curitiba (PR) e estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Conhecimento em Informática (Pacote Office ou Ferramentas Google), bem como disponibilidade para realizar o curso do Programa de Aprendizagem na instituição parceira nos dias e horários estabelecidos, são fatores-chave para quem deseja se candidatar. Os profissionais selecionados devem ter, ainda, disponibilidade para atuar com a Contabilizei em carga horária de quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Contabilizei deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo. Clique aqui para se candidatar.