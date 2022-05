Copom: confira pontos relevantes da 246ª Reunião do Comitê de Política Monetária

Confira a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Comitê de Política Monetária (Copom), conforme a 246ª Reunião do Comitê.

Reunião do Comitê de Política Monetária

No cenário externo, o ambiente global seguiu se deteriorando, informa o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação oficial realizada na sua plataforma na data desta publicação, 10 de maio de 2022.

A elevação do preço de commodities impacta os insumos da indústria

As pressões inflacionárias decorrentes da recuperação global após a pandemia foram exacerbadas pelo avanço nos preços de commodities este ano e, mais recentemente, pela nova onda da Covid-19 na China, com potencial de prolongar ainda mais o processo de normalização do suprimento de insumos industriais.

As cadeias de produção foram impactadas pela guerra entre a Rússia e Ucrânia

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), a reorganização das cadeias de produção globais, já impulsionada pela guerra na Ucrânia, deve se intensificar, com a busca por uma maior regionalização na cadeia de suprimentos.

Consequências na inflação global

Na visão do Comitê, esses desenvolvimentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de bens, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A postura dos bancos centrais

Conforme análise do Comitê de Política Monetária (Copom), os bancos centrais de países desenvolvidos e emergentes têm adotado uma postura mais contracionista em relação ao avanço da inflação, ainda que, em boa parte dessas economias, as taxas de juros correntes ainda estejam em campo avaliado como expansionista.

A economia de países avançados impacta a inflação de países emergentes

Diante da potencial persistência do processo inflacionário, a reprecificação da política monetária nos países avançados impacta as condições financeiras dos países emergentes.

O Comitê discutiu também os crescentes riscos em torno de uma desaceleração global em ambiente de inflação significativamente pressionada, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Crescimento da atividade econômica

De acordo com a recente divulgação do Banco Central do Brasil (BCB), no âmbito doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica divulgados desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) indica um crescimento em linha com o que era esperado pelo Comitê.

Os indicadores apontam recuperação da indústria e do comércio

Assim sendo, o mercado de trabalho segue em recuperação e indicadores relativos ao comércio e à indústria apresentaram melhora na margem, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

É importante acompanhar as atualizações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) sobre a economia e seus impactos diretos e indiretos.