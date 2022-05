Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em cova rasa

O corpo de um jovem de 20 anos, identificado como Jonas Gabriel Silva de Araújo, foi encontrado com sinais de violência, nesta quinta-feira, 12, enterrado em cova rasa numa mata de difícil acesso no Conjunto Maceió I, no Eustáquio Gomes, na parte alta de Maceió. A vítima estava com ferimentos de arma branca por todo…

Reprodução/Redes Sociais

O corpo de um jovem de 20 anos, identificado como Jonas Gabriel Silva de Araújo, foi encontrado com sinais de violência, nesta quinta-feira, 12, enterrado em cova rasa numa mata de difícil acesso no Conjunto Maceió I, no Eustáquio Gomes, na parte alta de Maceió.

A vítima estava com ferimentos de arma branca por todo o corpo. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo delegado Thiago Prado, responsável pelo caso, trata-se de um rapaz que estava desaparecido desde a madrugada do último sábado (07). “Não tinha nível médio, nem carteira assinada. Era usuário de drogas e há relatos que era “aviãozinho” do tráfico”, afirmou o delegado em publicação nas redes sociais.

Ainda segundo o delegado foi a própria família que acionou a Polícia, após recebeu a informação de que o jovem teria sido morto e enterrado naquela região.

A principal linha de investigação é a de que a vítima foi assassinada por traficantes de uma facção rival do bairro. “Além do histórico do rapaz, a forma violenta como ele foi assassinado é característico de uma execução”, explicou Thiago Prado.

A PC informou ainda que as investigações continuam e que evidências foram coletadas, testemunhas já foram identificadas e intimadas para prestarem depoimento.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos cabíveis.