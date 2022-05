Corrigir a Galaxy Store não abrindo ou funcionando em celulares/guia Samsung (2022)

Os telefones e abas Samsung vêm com a Galaxy Store, com a qual os usuários podem instalar aplicativos facilmente. Embora a Play Store esteja disponível para todos os telefones Android, incluindo os da Samsung, mas muitas pessoas preferem usar a Galaxy Store para instalar os aplicativos. Recentemente, muitos usuários surgiram com o problema da Galaxy Store não abrir ou trabalhar em seus celulares e guias Samsung. Se você está enfrentando um problema semelhante e está procurando uma solução, você está no lugar certo.

Corrigir a Galaxy Store que não funciona em telefones e tablets Samsung

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a Galaxy Store que não abre ou não funciona.

Forçar parada do aplicativo Galaxy Store

A primeira coisa a fazer se você estiver enfrentando problemas com a Galaxy Store é forçar a parada do aplicativo Galaxy Store. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Gaveta de aplicativos no seu dispositivo e pressione e segure o Galaxy Store ícone do aplicativo.

Agora, toque no informações (e) ícone.

Próxima tela, toque em Forçar Parada e depois toque em OK para forçar a parada do aplicativo Galaxy Store.

Você também pode tentar reiniciar o dispositivo, pois em muitos casos, isso provavelmente pode ajudar a resolver o problema.

Certifique-se de ter permitido as permissões corretas

Outra coisa a garantir é que você deu as permissões corretas para o aplicativo Galaxy Store. Para fornecer que você atribuiu as permissões corretas, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Informações do aplicativo seção do Galaxy Store aplicativo. Você pode fazer isso pressionando e segurando o botão Galaxy Store app na gaveta de aplicativos e, em seguida, tocando no Informações (i) ícone.

No Informações do aplicativo janela, toque no Permissões opção.

Agora, verifique todas as permissões que você permitiu e todas as permissões que você não permitiu. Certifique-se de ter permitido as permissões corretas e, se não, permita-as.

Você também deve tentar atualizar a Galaxy Store se tiver alguns problemas com ela. Para atualizar a Galaxy Store, siga as etapas abaixo-

Abra o Galaxy Store no seu dispositivo.

Agora, toque no cardápio ícone no canto superior esquerdo do Galaxy Store janela do aplicativo.

A seguir, toque em Definições do cardápio.

Aqui, toque no Sobre a Galaxy Store opção sob o Em geral .

A Galaxy Store começará a encontrar a atualização e a instalá-la.

Faça login novamente na Galaxy Store

Se você ainda enfrentar o problema, tente sair e fazer login na sua conta novamente. Para fazer login novamente na Galaxy Store, siga as etapas abaixo-

Toque no Cardápio ícone no canto superior esquerdo do Loja Galáxia. No menu que se abre, toque no botão Perfil ícone.

A seguir, toque no Sair botão e selecione Sair novamente para sair da Galaxy Store.

Agora, reinicie a Galaxy Store no seu dispositivo e faça login na sua conta novamente.

Limpe o cache da Galaxy Store

Outra etapa de solução de problemas para corrigir a Galaxy Store não abrindo ou funcionando, então você pode tentar limpar o cache da Galaxy Store. Abaixo estão as etapas para limpar o cache da Galaxy Store-

Abra o Gaveta de aplicativos e, em seguida, pressione e segure o botão Galaxy Store ícone. Toque no Informações (i) ícone.

No Informações do aplicativo janela, toque em Armazenar e depois toque em Limpar cache.

Redefinir preferências do aplicativo

Se você ainda enfrentar o problema, a última opção seria redefinir as preferências do aplicativo. Para redefinir as preferências do aplicativo, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu Dispositivo Samsung.

No Definições dirija-se ao Aplicativos seção.

Agora, toque nas três elipses no canto superior direito e toque em Redefina as preferências do aplicativo.

A seguir, toque em Redefinir para confirmar a redefinição das preferências do aplicativo.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir o Galaxy Store que não está funcionando ou abrindo em celulares ou tablets Samsung. Se você estiver enfrentando problemas com a Galaxy Store e ela não estiver funcionando, siga as etapas fornecidas neste artigo para corrigir o problema.